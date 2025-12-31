Cuesta 5.600 millones y mide 22 kilómetros: la megaobra de ingeniería que acaba de romper un récord mundial

China ha cerrado el año 2025 inaugurando una megaobra de ingeniería que permitirá a los ciudadanos completar en apenas 20 minutos un trayecto para el que hasta ahora se tardaba tres horas.

La infraestructura se basa en un gran túnel de 22 kilómetros de largo a través del que se cruza una de las cordilleras del gigante asiático. La obra, iniciada en el año 2020, ha sido muy costosa: 5.600 millones de euros.

Tal y como recoge el medio de comunicación China Daily, con la construcción de esta infraestructura se ha roto un récord mundial, ya que con sus 22,13 kilómetros de longitud se trata del túnel de autopista más largo del mundo.

El túnel Tianshan-Shengli, inaugurado el pasado viernes 26 de diciembre, atraviesa la cordillera de Tian Shan y supone una gran mejora en la conexión de importantes ejes de transporte de la región china de Xinjiang.

Tecnologías de última generación y métodos innovadores

Miao Baodong, ingeniero de la empresa de infraestructuras China Communications Construction Co (CCCC), ha destacado que para llevar a cabo esta gran obra ha sido necesario recurrir a tecnologías de última generación y métodos innovadores.

Baodong ha señalado que para hacer realidad esta infraestructura se ha trabajado en múltiples ámbitos: la topografía, la planificación de túneles ultralargos, la construcción, los sistemas inteligentes o las soluciones de seguridad.

"La autopista Urumqi-Yuli está oficialmente abierta al tráfico. Su elemento central es el túnel de autopista más largo del mundo. Con 22 kilómetros, reduce un viaje de tres horas por montaña a 20 minutos. Un gran avance para la conectividad de Xinjiang", ha anunciado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, en un mensaje en la red social Facebook.

Más allá de ser el túnel de autopista más largo del planeta, la obra también ha batido otro récord mundial al contar con el pozo vertical más profundo de un túnel de carretera.