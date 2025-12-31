Un analista de defensa de Rusia pide usar aviones norcoreanos en la guerra en Ucrania

Un analista militar ruso ha propuesto que Rusia arrende aviones de ataque Su-25 de Corea del Norte para su uso en el conflicto en Ucrania, con el objetivo de incrementar la precisión de los ataques y reducir la exposición a sistemas de defensa aérea enemigos, tal y como recoge el blog defence.

La propuesta fue planteada por Vladimir Khrustalev, experto en armamento y defensa norcoreana, tras las celebraciones por el 80.º aniversario de la Fuerza Aérea de Corea del Norte, donde se mostraron aviones Su-25 equipados con armas de mayor alcance y precisión que los cohetes no guiados habituales.

Según Khrustalev, estas configuraciones permitirían atacar objetivos a lo largo de la línea de frente y más profundamente en territorio enemigo, reduciendo riesgos para los pilotos y aumentando la eficiencia de cada misión.

Y es que, tal y como afirmó, arrendar aviones y contar con pilotos extranjeros temporales es ya una práctica establecida en la industria militar, con mecanismos de compensación y seguros que limitan los riesgos.

Mayor experiencia y beneficios económicos

En este caso, Corea del Norte obtendría beneficios económicos, experiencia de combate y mantenimiento de aeronaves, mientras que Rusia podría complementar su flota con aviones adicionales y utilizar municiones guiadas de precisión en lugar de cohetes tradicionales.

El analista también mencionó el uso de misiles de crucero compatibles con el Su-25 y armamento guiado por láser, destacando que drones podrían funcionar como designadores de objetivos, siguiendo prácticas utilizadas por la OTAN desde la década de 1980. Incluso se podrían adaptar kits de guiado rusos a los Su-25 norcoreanos, ampliando las posibilidades de empleo de bombas planeadoras.

Khrustalev sentencia que la necesidad de esta propuesta surge de las limitaciones del Su-25SM3 ruso, cuya modernización no permite emplear armas guiadas de manera eficaz ni operar con seguridad en zonas con defensas aéreas densas. Según el experto, los aviones norcoreanos podrían ofrecer una solución temporal para superar estas restricciones en el campo de batalla ucraniano.

Características del Su-25 norcoreano

El Su-25 norcoreano es un avión de ataque a tierra diseñado para misiones de apoyo cercano. Su estructura proviene del clásico diseño soviético, pero ha sido adaptada por Corea del Norte para operar con mayor flexibilidad y precisión en el combate. Está pensado para vuelos a baja altitud, donde puede evadir defensas aéreas densas y atacar objetivos enemigos de manera directa. La cabina alberga a un solo piloto, que controla tanto el avión como su amplio arsenal de armamento.

En cuanto a armamento, el Su-25 norcoreano combina un cañón interno de 30 mm con cohetes no guiados y bombas convencionales. A esto se suman mejoras recientes que permiten el uso de bombas guiadas por láser y misiles de corto y medio alcance. Según algunos expertos, también podría integrarse con UAVs que designen blancos, aumentando la precisión de cada ataque.

El avión tiene un alcance de entre 750 y 1.000 kilómetros sin repostaje y puede operar a altitudes de hasta 10.000 metros. Y su velocidad máxima supera los 970 km/h, lo que le permite entrar y salir rápidamente de la zona de combate.