Reacciones a la trágica muerte de Tatiana Schlossberg, nieta de Kennedy: de la desgarradora despedida de su tía Maria Shriver a los ataques de Trump a los Kennedy en pleno duelo

Tatiana Schlossberg, hija de Caroline Kennedy y nieta de John Fitzgerald Kennedy, presidente de Estados Unidos entre 1961 y 1963

"Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Ella siempre estará en nuestros corazones", así anunció la familia Kennedy a través de la cuenta de Instagram de la JFK Library Foundation la muerte de Tatiana Schlossberg en un texto firmado por sus familiares más cercanos, es decir, su marido e hijos, George, Edwin y Josephine Moran, sus padres, Ed, Caroline, y sus hermanos y cuñada, Jack, Rose y Rory.

Tatiana Schlossberg fallecía a los 35 años a consecuencia de una leucemia mieloide aguda, una enfermedad poco frecuente para personas de su edad que había revelado que padecía hacía solo un mes, cuando publicó una tribuna en The New Yorker con el título Una batalla con mi sangre.

Tatiana Schlossberg, hija de Caroline Kennedy y nieta de John Fitzgerald Kennedy. NBC

La nieta de John Fitzgerald Kennedy recibía tratamiento desde que fue diagnosticada tras el nacimiento de su segunda hija en mayo de 2024. Desafortunadamente los médicos le hicieron saber que no le quedaba mucho tiempo de vida.

Tatiana Schlossberg, que trabajaba como periodista medioambiental se apagó para siempre el 30 de diciembre de 2025 con solo 35 años y dejando a dos hijos de corta edad. En sus palabras lamentaba que sus vástagos no la recordarían.

Caroline Kennedy y sus hijos Jack y Tatiana Schlossberg en Boston. Karwai Tang

Su muerte, que ha devuelto el fantasma de la maldición de los Kennedy, ha provocado numerosas reacciones. La más emotiva y desgarradora ha sido la de Maria Shriver, prima hermana de Caroline Kennedy y por tanto tía segunda de la fallecida, con la que también compartía el oficio del periodismo.

El homenaje de Maria Shriver

"Regreso hoy a este espacio para rendir homenaje a mi dulce y amada Tatiana, que ha partido de esta tierra. Vuelvo a este espacio para rendir homenaje y honrar a su amorosa y solidaria familia, que se unieron e hicieron todo lo posible para ayudarla. Vuelvo a este espacio con el corazón roto porque Tatiana amaba la vida. Amaba su vida, y luchó con todas sus fuerzas para intentar salvarla. No puedo darle sentido a esto. No lo puedo entender. Nada. Cero”, expresó la hija de Eunice Kennedy en su cuenta de Instagram.

Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg y sus hijos Tatiana, Jack y Rose Schlossberg. Clodagh Kilcoyne

"Tatiana fue una gran periodista y usó sus palabras para educar a otros sobre la tierra y cómo salvarla. Creó una hermosa vida con su extraordinario marido George, y con sus hijos Eddie y Josie. Luchó como una guerrera. Fue valiente, fuerte y tuvo coraje", añadió Shriver

"Mi corazón siempre ha estado con mi prima Caroline desde que éramos pequeñas. Todo mi ser está con ella ahora. Ha sido un apoyo sólido y una fuente de amor ha sido para Ed, Rose, Rory, Jack, George, Eddie, Josie, y todos los primos y amigos de Tatiana, y los increíbles médicos que lo intentaron con tantas fuerzas", prosiguió la que fuera esposa de Arnold Schwarzenegger.

Caroline Kennedy y Maria Shriver, primas hermanas y amigas, en un acto en Nueva York. FilmMagic

"Hace unas semanas, Tatiana escribió tan maravillosamente sobre su diagnóstico y su batalla contra esta horrible enfermedad. Si no has leído sus palabras, por favor homenajéala haciéndolo. Su pieza es extraordinaria. Sea cual sea tu fe, por favor reza por Tatiana y su familia, que está sufriendo", dijo también la tía segunda de la fallecida.

"Tatiana era la luz, el humor, la alegría. Era inteligente, increíblemente inteligente y atrevida. Era divertida, graciosa, amorosa, cariñosa, una hija perfecta, hermana, madre, prima, sobrina, amiga, todo eso... Los que nos quedamos aquí nos aseguraremos de que Eddie y Josie conozcan el hermoso y valiente espíritu de su madre. Ella era como su extraordinaria madre, Caroline", expresó muy emotiva.

Maria Shriver finalizó con una petición de apoyo a la familia y otra a quien lea este texto para que aprecie el valor de la vida: "Que todos nosotros mantengamos a la familia de Tatiana en nuestro abrazo colectivo, no solo hoy, sino también en los días venideros, y que cada uno de ustedes que lea esto sepa lo afortunados que son de estar vivos en este momento. Por favor, hagan una pausa y honren su vida. Realmente es un regalo".

Donald Trump ataca indirectamente a los Kennedy

Y frente a estas conmovedoras, hermosas y emotivas palabras de despedida, Donald Trump. Después de los ataques hacia Rob Reiner tras haber asesinado junto a su esposa por su propio hijo, el presidente de Estados Unidos utilizó su red social para atacar a los Kennedy en un momento de tanto dolor para ellos por el trágico fallecimiento de uno de los miembros de la familia.

Si bien no hizo referencia alguna a la prematura pérdida de la nieta de JFK, compartió publicaciones en Truth Social que consistían en capturas de pantalla de comentarios negativos de supuestas negligencias y dejación de funciones de los Kennedy hacia el Kennedy Center de Washington, DC. Se trata de un espacio que Trump rebautizó como Trump Kennedy Center.

Donald Trump responde a preguntas de los periodistas tras reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Jonathan Ernst

En una de ellas aparecen los comentarios de Raheem Kassam, editor jefe de Breitbart, que como recoge The Independent indicó: "Por cierto, la familia Kennedy ha descuidado el Centro Kennedy durante mucho tiempo. No recaudan fondos para ello. Nunca aparecen. Y el único Kennedy que ha estado allí recientemente es miembro del gabinete de Trump".

Kassam hizo así referencia a Robert Kennedy Jr., hijo de Bobby Kennedy, y que pese a pertenecer a la dinastía demócrata más importante de Estados Unidos, forma parte del gobierno de Trump como secretario de Salud y Servicios Humanos y es un conocido antivacunas.

Donald Trump y Robert F. Kennedy, en la Casa Blanca Kevin Lamarque

De hecho, en el artículo en el que Tatiana Schlossberg comunicó su enfermedad, criticó al primo de su madre: “Era una vergüenza para mí y el resto de mi familia inmediata. Desde mi cama de hospital, observé cómo Bobby, contra toda lógica y sentido común, fue confirmado para el puesto, a pesar de no haber trabajado nunca en medicina, salud pública ni en el gobierno".

Mientras los Kennedy lloran la muerte de uno de los suyos, Trump ha preferido atacar a una familia influyente y políticamente en sus antípodas cuando atraviesan uno de sus peores momentos.