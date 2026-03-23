Chappell Roan responde tras la polémica con la hija de Jorghino: "No odio a la gente que escucha mi música ni a los niños"

Este fin de semana, las redes sociales se han llenado de comentarios contra la cantante Chappell Roan. El motivo no ha sido otro que un comunicado emitido en redes sociales por el futbolista brasileño Jorginho a raíz de un encuentro fortuito de Roan con él y su hijastra, hija del actor Jude Law, cuando ambos se encontraban en un hotel en Sao Paulo (Brasil) mientras se celebraba el festival Lollapalooza, donde ella actuaba.

"Durante el desayuno, la artista pasó junto a su mesa. Mi hija, como cualquier niña, la reconoció, se emocionó y solo quería asegurarse de que realmente era ella", comenzó relatando el futbolista del Flamingo. "Ella no dijo nada, no pidió nada", recordó el brasileño, quien puso el foco en que, tras alejarse, un miembro del equipo de seguridad se acercó a su familia y habló "de una manera extremadamente agresiva tanto con mi esposa como con mi hija".

Antes de concluir su extenso comunicado, donde detalló que la conversación fue tan violenta que hizo a su hija llorar, el futbolista mostró su decepción diciéndole a la artista: "Sin tus fans no eres nadie". Pero también dirigiéndose a sus fans: "No merece vuestro cariño".

"No vi a ninguna mujer ni a ningún niño": la respuesta de Chappell Roan

Apenas unas horas después del revuelo generado a nivel global, la propia Roan ha compartido un vídeo en el que se disculpaba por este incidente y dejaba claro que ella no había tenido nada que ver en este supuesto comportamiento de su equipo de seguridad.

"No vi a ninguna mujer ni a ningún niño. Nadie se acercó a mí ni me molestó. Yo estaba sentada desayunando en este hotel y esta familia también", ha zanjado, dejando claro que ella no pidió a ningún guardia de seguridad que se acercase a ninguno de los presentes en el hotel. "No es mi seguridad personal. No le pedí que fuera a hablar con ellos", ha señalado.

También ha criticado la actuación del guardia de seguridad, cuando no tenía ningún motivo para hacerlo. "Es injusto que la seguridad asuma malas intenciones cuando no hay ninguna razón", ha señalado.

La artista, autora de temas como Pink Pony Club o Hot to go!, ha querido disculparse con la familia: "Siento mucho que alguien asumiera cosas sobre vosotros o que os hiciera sentir incómodos. No lo merecíais". Asimismo, ha querido dejar claro que no hay mala relación con sus fans: "No odio a la gente que escucha mi música ni a los niños".