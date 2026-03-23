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Chappell Roan responde tras la polémica con la hija de Jorghino: "No odio a la gente que escucha mi música ni a los niños"
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Chappell Roan responde tras la polémica con la hija de Jorghino: "No odio a la gente que escucha mi música ni a los niños"

El futbolista emitió un comunicado en sus redes sociales donde cargó contra la artista por el comportamiento de uno de sus miembros de seguridad.

Marina Prats
Marina Prats
Chappell Roan en una imagen de archivo.
Chappell Roan en una imagen de archivo.Getty Images

Este fin de semana, las redes sociales se han llenado de comentarios contra la cantante Chappell Roan. El motivo no ha sido otro que un comunicado emitido en redes sociales por el futbolista brasileño Jorginho a raíz de un encuentro fortuito de Roan con él y su hijastra, hija del actor Jude Law, cuando ambos se encontraban en un hotel en Sao Paulo (Brasil) mientras se celebraba el festival Lollapalooza, donde ella actuaba.

"Durante el desayuno, la artista pasó junto a su mesa. Mi hija, como cualquier niña, la reconoció, se emocionó y solo quería asegurarse de que realmente era ella", comenzó relatando el futbolista del Flamingo. "Ella no dijo nada, no pidió nada", recordó el brasileño, quien puso el foco en que, tras alejarse, un miembro del equipo de seguridad se acercó a su familia y habló "de una manera extremadamente agresiva tanto con mi esposa como con mi hija".

Antes de concluir su extenso comunicado, donde detalló que la conversación fue tan violenta que hizo a su hija llorar, el futbolista mostró su decepción diciéndole a la artista: "Sin tus fans no eres nadie". Pero también dirigiéndose a sus fans: "No merece vuestro cariño".

"No vi a ninguna mujer ni a ningún niño": la respuesta de Chappell Roan

Apenas unas horas después del revuelo generado a nivel global, la propia Roan ha compartido un vídeo en el que se disculpaba por este incidente y dejaba claro que ella no había tenido nada que ver en este supuesto comportamiento de su equipo de seguridad.

"No vi a ninguna mujer ni a ningún niño. Nadie se acercó a mí ni me molestó. Yo estaba sentada desayunando en este hotel y esta familia también", ha zanjado, dejando claro que ella no pidió a ningún guardia de seguridad que se acercase a ninguno de los presentes en el hotel. "No es mi seguridad personal. No le pedí que fuera a hablar con ellos", ha señalado.

También ha criticado la actuación del guardia de seguridad, cuando no tenía ningún motivo para hacerlo. "Es injusto que la seguridad asuma malas intenciones cuando no hay ninguna razón", ha señalado.

La artista, autora de temas como Pink Pony Club o Hot to go!, ha querido disculparse con la familia: "Siento mucho que alguien asumiera cosas sobre vosotros o que os hiciera sentir incómodos. No lo merecíais". Asimismo, ha querido dejar claro que no hay mala relación con sus fans: "No odio a la gente que escucha mi música ni a los niños".

Marina Prats
Marina Prats
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Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

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