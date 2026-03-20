Chuck Norris fue el héroe de muchos chistes célebres: ahora las redes se vuelcan recordándolo

Se fue el tipo duro. Chuck Norris ha fallecido a los 86 años de edad. El legendario actor de series como Walker Texas Ranger o del famoso filme del cine de acción, Delta Force, ha muerto este viernes tras ser ingresado de urgencia en un hospital de Hawái. Pero el mítico intérprete será recordado en la historia del celuloide. En parte, por frases que él nunca pronunció.

Si algo ha caracterizado a Carlos Ray Norris (su auténtico nombre) es, más allá de su fortuna, esa imagen de tipo duro que conquistó los prolegómenos del internet contemporáneo, allá por los 2000, cuando el concepto de meme todavía no se había consolidado en la sociedad y los foreros de la época compartían divertidísimas frases sobre las supuestas hazañas del actor. Triunfó tanto que incluso muchos ciudadanos eslovacos trolearon una votación en línea para llamar a un puente en este país con el nombre del actor.

De "Chuck Norris no duerme, él espera" a "Chuck Norris no hace la declaración de la renta: guarda el borrador en blanco y lo envía con una foto suya", son cientos las frases que se popularizaron durante décadas en el subconsciente colectivo. Este viernes, al conocer la trágica noticia, ha sido imposible no sonreír al recordar algunos de esos excéntricos microcuentos que han engrandecido la figura de Norris.

Con su muerte, se apaga uno de los primeros iconos de las redes sociales y de las protoplataformas. No en balde, Norris era perfectamente conocedor de qué tipo de cosas se decían de él en internet. En más de una entrevista concedió que le parecían divertidas siempre y cuando no resultaran ofensivas. Incluso reconoció que algunos de sus familiares se las enseñaban recurrentemente.

Llegó a monetizar el fenómeno. Lo hizo en 2009, antes de que plataformas como Facebook se consolidaran y expandieran en países como España. Fue en aquel año cuando Chuck Norris publicó The Official Chuck Norris Fact Book, un libro en el que su equipo recopilaba algunas de esas míticas frases. Él siempre defendió que nada tenía que ver con esa imagen de tipo duro. Le pareció una exageración. Pero también sonrió con algunas de esas ocurrencias.

Algunas de las frases célebres sobre Chuck Norris que acompañaron al actor casi toda su vida

Seguramente aquellos seguidores más acérrimos de Norris desearían que algunas de esas frases fuesen verdad. "Chuck Norris murió hace 10 años, solo que La Muerte no ha tenido el valor de decírselo", decía uno de estos chistes. De este estilo hay docenas y docenas de frases cómicas. " Chuck Norris ha contado hasta el número infinito… dos veces", advertía otra.

La mayoría de sus frases se centraban en la icónica imagen que se había labrado el Texas Ranger a lo largo de la serie. Daba igual que un campamento estuviese repleto de bandidos armados hasta los dientes: Norris acababa desarmándolos a todos a golpe de puño. Por eso no es extraño que algunas de las frases más celebradas sean como las que siguen:

No hay mentón tras la barba de Chuck Norris. Tan sólo hay otro puño.

Chuck Norris no hace mantequilla, propina patadas giratorias a las vacas y la mantequilla sale de ellas.

Chuck Norris aparecía originalmente en el juego Street Fighter II , pero fue eliminado por los testers porque cada botón hacía que diera una patada giratoria. Cuando se le preguntó por este "fallo en el sistema" Norris respondió: "Eso no es un fallo en el sistema".

, pero fue eliminado por los porque cada botón hacía que diera una patada giratoria. Cuando se le preguntó por este "fallo en el sistema" Norris respondió: "Eso no es un fallo en el sistema". Chuck Norris puede cerrar de un golpe una puerta giratoria.

Otras frases iban muy lejos, elevando al hombre de acción que encarnaba a Norris en sus cintas a prácticamente una divinidad.

Chuck Norris puede dividir entre cero.

Chuck Norris es la razón por la que Wally se esconde.

Mientras que muchas personas usan un pijama de Superman, Superman usa un pijamas de Chuck Norris.

Por eso, este viernes muchos usuarios de plataformas como X han querido recordar a Norris con este tipo de frases. Algunos, recordando el célebre celebrities que le dedicó Muchachada Nui hace años. Otros, como Stephen King, aportando algunas de esas frases. "Mi broma favorita sobre Chuck Norris: Chuck Norris no tira de la cadena, le da un susto de muerte al inodoro", ha publicado el escritor.