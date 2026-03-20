Muere Chuck Norris a los 86 años

Muere el mítico actor estadounidense Chuck Norris — uno de los más queridos de la historia del cine y la televisión— a los 86 años, según ha informado su familia en un comunicado difundido en las redes sociales.

El actor, que este jueves se encontraba ingresado de urgencia en un hospital de Hawái, habría fallecido en la mañana de ayer, según han agregado desde el núcleo familiar, desde donde han pedido respeto y privacidad en estos momentos. Por ahora, no ha trascendido la causa exacta de su muerte.

"Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien preferimos mantener la privacidad en torno a las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansa en paz", han lamentado sus familiares.

Un actor brillante y seis veces campeón mundial

El mítico interpetre nació en 1940 en Oklahoma y llegó a coronarse hasta seis veces como campeón mundial de Karate antes de convertirse en actor en el mundo de las películas de acción.

A lo largo de su carrera, Norris participó en numerosas películas y series que definieron el cine de acción de su época, entre ellas The Wrecking Crew, Way of the Dragon (junto a Bruce Lee), Breaker! Breaker!, Good Guys Wear Black, A Force of One, The Octagon, An Eye for an Eye o Silent Rage.

Sin embargo, su mayor éxito fue gracias a Walker, Texas Ranger, una serie que le valió el reconocimiento a escala global. La inesperada noticia de su muerte no solo deja huérfana al mundo de las artes marciales o de la televisión, sino al mundo de la cultura y del entretenimiento en general que despiden este viernes al referente del concepto "tipo duro".

Comunicado íntegro de la familia:

"Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien preferimos mantener la privacidad en torno a las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansa en paz.

Para el mundo, era un artista marcial, actor y símbolo de fuerza. Para nosotros, era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia.

Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchísimas vidas.

Aunque nuestro corazón está destrozado, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de sus fans de todo el mundo significaron muchísimo para él, y nuestra familia está sinceramente agradecida. Para él, no eran solo fans, eran sus amigos.

Sabemos que muchos de ustedes se enteraron de su reciente hospitalización, y les agradecemos sinceramente las oraciones y el apoyo que le enviaron.

En estos momentos de duelo, les pedimos amablemente que respeten la privacidad de nuestra familia. Gracias por haberlo amado junto a nosotros"