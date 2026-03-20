Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Muere Chuck Norris a los 86 años
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

Muere Chuck Norris a los 86 años

El actor, que este jueves se encontraba ingresado de urgencia en un hospital de Hawái, habría fallecido en la mañana de ayer.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Chuck Norris en Texas Ranger
Chuck Norris en Texas RangerCBS

Muere el mítico actor estadounidense Chuck Norris — uno de los más queridos de la historia del cine y la televisión— a los 86 años, según ha informado su familia en un comunicado difundido en las redes sociales. 

El actor, que este jueves se encontraba ingresado de urgencia en un hospital de Hawái, habría fallecido en la mañana de ayer, según han agregado desde el núcleo familiar, desde donde han pedido respeto y privacidad en estos momentos. Por ahora, no ha trascendido la causa exacta de su muerte. 

"Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien preferimos mantener la privacidad en torno a las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansa en paz", han lamentado sus familiares. 

Un actor brillante y seis veces campeón mundial

El mítico interpetre nació en 1940 en Oklahoma y llegó a coronarse hasta seis veces como campeón mundial de Karate antes de convertirse en actor en el mundo de las películas de acción. 

A lo largo de su carrera, Norris participó en numerosas películas y series que definieron el cine de acción de su época, entre ellas The Wrecking Crew, Way of the Dragon (junto a Bruce Lee), Breaker! Breaker!, Good Guys Wear Black, A Force of One, The Octagon, An Eye for an Eye o Silent Rage. 

Sin embargo, su mayor éxito fue gracias a Walker, Texas Ranger, una serie que le valió el reconocimiento a escala global. La inesperada noticia de su muerte no solo deja huérfana al mundo de las artes marciales o de la televisión, sino al mundo de la cultura y del entretenimiento en general que despiden este viernes al referente del concepto "tipo duro".

Comunicado íntegro de la familia:

"Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien preferimos mantener la privacidad en torno a las circunstancias, les informamos que estuvo rodeado de su familia y que descansa en paz.

Para el mundo, era un artista marcial, actor y símbolo de fuerza. Para nosotros, era un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia.

Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchísimas vidas.

Aunque nuestro corazón está destrozado, estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos inolvidables que tuvimos la dicha de compartir con él. El amor y el apoyo que recibió de sus fans de todo el mundo significaron muchísimo para él, y nuestra familia está sinceramente agradecida. Para él, no eran solo fans, eran sus amigos.

Sabemos que muchos de ustedes se enteraron de su reciente hospitalización, y les agradecemos sinceramente las oraciones y el apoyo que le enviaron.

En estos momentos de duelo, les pedimos amablemente que respeten la privacidad de nuestra familia. Gracias por haberlo amado junto a nosotros"

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

TERRITORIO PARADORES
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos