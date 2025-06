Clara Galle, aplaudida a rabiar por lo que dijo de su cuerpo en 'La Revuelta'

Clara Galle, Nuno Gallego y Agustín Della Corte, estrellas de la nueva serie de Netflix Olympo, fueron los invitados de La Revuelta este lunes. La ficción trata sobre las aventuras deportivas, sentimentales y vitales de un grupo de jóvenes deportistas de élite, por lo que los tres tuvieron que entrenar para ponerse en la piel de sus personajes.

Durante su charla con David Broncano, el presentador comentó a la actriz que se había puesto fuerte. "La que más", recalcó, mientras ella sonreía con orgullo y hacía el gesto de sacar bíceps.

"Le he cogido mucho gusto a ponerme fuerte", aseguró la intérprete, de 23 años. "Siempre se nos ha dicho un poco esta cosa socialmente de estar más delgadas, la feminidad... Y la realidad es que yo, subiendo de peso, estoy supercontenta y me veo fuerte. Me gusta esta pierna", apostilló.

Si en el momento fue aplaudida, aún lo ha sido más en redes sociales, donde muchísimos usuarios han destacado la importancia de sus palabras: