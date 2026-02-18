Mette-Marit de Noruega y la realeza europea: dos desplantes, uno de ellos también a Felipe y Letizia, y una gran amistad 'royal' en peligro por Epstein

Mette-Marit de Noruega en su último acto oficial antes de la revelaciones de los archivos de Epstein que hundieron su imagen

Es evidente que Mette-Marit de Noruega no atraviesa por su mejor momento. La fibrosis pulmonar que padece ha ido a más y necesitará un trasplante más pronto que tarde. A ello se une el juicio contra su hijo Marius por 38 delitos, entre ellos cuatro violaciones, y las revelaciones de los archivos sobre Epstein en los que aparecía nombrada en mil ocasiones.

La princesa heredera de Noruega ya había pedido perdón en 2019 por el trato que mantuvo con el criminal sexual, pero lo que se ha conocido en 2026 evidencia que su relación fue más cercana de lo que se sabía y que duró de 2011 a 2014, más tiempo del que había reconocido. Mette-Marit mintió, y aunque emitió un comunicado para pedir perdón y añadir que ofrecerá las debidas explicaciones cuando se sienta mejor, el daño ya está hecho.

Fotomontaje de Jeffrey Epstein y la princesa Mette-Marit de Noruega.

Con las encuestas sobre la monarquía aprobando, pero yendo hacia abajo, y con su imagen muy tocada, crecen las voces que señalan que no es apta para ser reina consorte. Sin embargo, la ciudadanía noruega fue indulgente con ella al terminar aceptando su compromiso con Haakon, y podría volver a serlo si las explicaciones son sinceras y convincentes.

Claro que Noruega no es el único problema al que se enfrenta. Las relaciones entre royals son muy importantes. Todos ellos están conectados por vínculos familiares en mayor o menor medida, suelen llevarse bien y algunos son muy amigos. Se ayudan y se apoyan, aunque pueden dejar de hacerlo si se descubre que no han sido leales y les han criticado a sus espaldas. Y Mette-Marit lo ha hecho.

Haakon y Mette-Marit de Noruega en la boda de Guillermo y Stéphanie de Luxemburgo en octubre de 2012 Corbis via Getty Images

Gracias a los archivos Epstein revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos se hizo público un correo en el que la consorte contaba a Epstein, su íntimo amigo por aquel entonces, que la boda a la que había asistido, la de Guillermo y Stéphanie de Luxemburgo, había sido aburrida. Aquello fue el 20 de octubre de 2012, y en las imágenes tomadas de ella junto a Haakon tanto en la cena del día anterior como en el enlace, parecía contenta.

Aunque peor es lo que añadió después al señalar que le había parecido como "una película antigua en la que sabes que los dos personajes principales no van a durar mucho". ¿Cómo habrá sentado eso a sus primos de Luxemburgo? Seguramente mal. Además, su parentesco es más o menos cercano porque la abuela de Guillermo de Luxemburgo, la gran duquesa Josefina Carlota, era prima hermana del rey Harald, suegro de Mette-Marit.

No fue al encuentro entre herederos para visitar a Epstein

No quedó ahí la cosa porque han surgido más informaciones. El 2 de marzo de 2013 hubo un encuentro entre herederos europeos organizado por Guillermo Alejandro y Máxima de Holanda, que querían despedirse de sus homólogos ante su inminente subida al trono. Por ello les avisaron y abrieron para ellos Het Oude Loo, un antiguo pabellón de caza en Apeldoorn.

Guillermo y Stéphanie de Luxemburgo, Victoria y Daniel de Suecia, los reyes Felipe y Letizia, Mary de Dinamarca, los reyes de Holanda, los reyes de Bélgica y Haakon de Noruega en 2013 ©DKH Jeroen van der Meyde

Acudieron a la llamada los entonces herederos belgas, Felipe y Matilde, los suecos, Victoria y Daniel, los de Luxemburgo, Guillermo y Stéphanie, los españoles, Felipe y Letizia, así como Mary de Dinamarca y Haakon de Noruega. Al margen del entonces príncipe Carlos, que ya sabemos que los británicos siempre van por libre, se echó de menos a dos personas:

Federico de Dinamarca. Se explicó su ausencia porque participó en Vasaloppet, una carrera esquí de fondo que se disputa cada primer fin de semana de marzo en Suecia.

Mette-Marit de Noruega. Se dijo que no acudió al encuentro de herederos porque no se encontraba bien de salud.

Lo de Federico de Dinamarca era cierto, pero una vez más la princesa heredera noruega mintió. No estaba mal de salud, o al menos muy mal no debía encontrarse porque pasó ese fin de semana con Epstein en Nueva York.

Así lo ha revelado RTL, demostrando que Mette-Marit prefirió dejar solo a su marido y pasar de sus homólogos royals para irse con el pedófilo a Estados Unidos en 2013, cuando el vínculo todavía era estrecho entre ellos. Y como excusa su salud, aunque por entonces todavía no le había sido diagnosticada su enfermedad pulmonar crónica.

Victoria de Suecia y Mette-Marit... ¿todavía íntimas?

Fue así un desplante para su marido y para los organizadores, pero también para todos los invitados, entre ellos los reyes Felipe y Letizia. Además, desairó a Victoria de Suecia, que es sin duda su mejor amiga dentro de los círculos reales. Las dos siempre han presumido de ser íntimas y de haberse apoyado mutuamente en los momentos difíciles.

Además, durante la visita oficial que los herederos noruegos realizaron a Suecia en 2022, la prensa les pidió si podían hablar la una de la otra. Victoria dijo que su amiga era "increíblemente cálida, genuina y cariñosa".

Mette-Marit de Noruega y Victoria de Suecia, muy cómplices en un acto en agosto de 2015 ©GTRESONLINE

Por su parte, Mette-Marit se explayó más y puso a la hija de Carlos XVI Gustavo por las nubes: "Es una persona increíblemente agradable a quien valoro mucho y con quien estoy increíblemente feliz de tener una relación tan buena, cercana y cálida. Hemos hecho muchas cosas buenas juntas, hemos viajado mucho y hemos tenido grandes experiencias la una con la otra”.

Y hubo más: "Y también estoy especialmente feliz porque tenemos una hija en casa que es una futura heredera al trono y contamos con una persona como Victoria, a quien puede recurrir en el futuro. Estamos muy agradecidos por ello, sencillamente. Es muy importante para nosotros a nivel personal". Ante sus palabras, a la heredera sueca se le llenaron los ojos de lágrimas y agradeció a su amiga tanta amabilidad y cariño.

Mette-Marit de Noruega y Victoria de Suecia bromeando en presencia de Daniel de Suecia en Estocolmo en mayo de 2022 GTRES

¿Cambia todo esto su relación? Puede que sí o puede que no. Quizá Victoria ya sabía todo, o quizá no. Aunque en público ahora mismo no estaría bien visto ver a la futura reina de Suecia confraternizando con una heredera noruega en horas bajas. Por cierto, Mette-Marit ha vuelto a hablar vía comunicado a NRK para decir que está "profundamente conmovida por las historias de las numerosas víctimas de Epstein, y cuentan con todo mi apoyo. Es importante que sus voces se escuchen. Como mujer y madre, las apoyo".

Una incómoda visita de Estado de los reyes belgas

Mientras tanto, los reyes de los Belgas, primos segundos de Haakon y Mette-Marit, esperan no tener que verla en su visita de Estado a Noruega, donde les esperan del 24 al 26 de marzo de 2026. La heredera no está anunciada oficialmente, aunque pudiera ser que se presentara en la cena de gala en el palacio real de Oslo.

Felipe y Matilde de Bélgica en la subida al trono de Guillermo de Luxemburgo como gran duque. Patrick van Katwijk

Sí van a estar seguro los reyes Harald y Sonia, que se han tomado tres semanas de vacaciones pero vuelven la segunda semana de marzo, el príncipe Haakon, que tiene una buena papeleta encima, y la anciana princesa Astrid, hermana de Harald V que, aunque tiene 94 años y esta físicamente impedida, es toda una ayuda para la corona en tiempos difíciles.