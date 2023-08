Dabiz Muñoz muestra el cambio físico que ha experimentado tras la advertencia de su médico

Dabiz Muñoz es conocido por muchas cosas. Su faceta culinaria es la más importante, pero el chef nunca ha mostrado su negativa a hablar de sus problemas de salud física y mental, bien sea a través de las redes sociales o en entrevistas. La última vez ha sido este martes. En un post de Instagram ha relatado cómo desde Semana Santa, cuando unos análisis "y un par de indicativos más hicieron que el médico me sacase tarjeta amarilla", se ha visto obligado a cambiar algunos hábitos para estar más sano.

Para ilustrarlo, ha acompañado su post con tres fotografías, en las que se puede apreciar el notable cambio físico. "La primera foto es de hoy, las otras de Semana Santa", comienza a relatar. El cocinero, a su vuelta del parón de Pascua, acudió al médico. Las pruebas que le realizaron le indicaron que tanto la glucosa, el colesterol como otro "par de indicativos" estaban ocasionando que algo no funcionara como debiera.

"Además, estaba haciendo poco deporte, estaba cansado todo el día, dormía mal y con muy poca energía", explica en su texto, "y quien me conoce, sabe que soy un tipo hiperactivo y con energía casi ilimitada", apostilla.

"Quizás, cuando era joven, me valía todo, pero está claro que, a mis 43 años, tengo que cuidarme si quiero seguir haciendo todo con la máxima intensidad, dedicación, esfuerzo y sacrificio" al que está acostumbrado, reconoce. Por lo que tomó la decisión de acudir a un especialista en nutrición. "Y aprendí que no sólo lo que comes importa".

El recién estrenado papá ha aprendido una serie de hábitos de alimentación que, "con mucha fuerza de voluntad y disciplina, me hizo empezar a sentir menos molestias en el aparato digestivo" y a llevar una vida mucho más activa. Y, desde entonces, reconoce sentirse mucho mejor. "Evidentemente", puntualiza, "esto ha ido acompañado de mucho deporte".

Pero, a diferencia de lo que venía haciendo hasta ahora, ya no sólo sale a correr. "Lo cruzo con otros deportes que me divierten también mucho, como la bici, el pádel, el yoga… y, sobre todo, la fuerza", comenta. Y, finalmente, ha compartido con sus seguidores "un secreto más, y muy importante en todo este proceso", ha entrado a valorar. Se trata de la reducción que ha hecho en el consumo de alcohol. "Casi un 0%" ha indicado, "solo muy esporádico y con mesura", concluye.

En cualquier caso, cada persona presenta unas particularidades. Y, a la hora de hacer cualquier cambio en tu dieta, lo más recomendable es acudir a un profesional, que valorará las circunstancias y necesidades de cada uno de sus pacientes.