De villano de los musicales a triunfar como Rey Gaspar de Madrid: "Envejeces dos años en tres décimas de segundo si te quedas en blanco"

Fue en 2022 cuando, mientras los niños admiraban y fantaseaban con la mágica noche que tenían ante sus ojos, los adultos repararon en un detalle de la carroza del rey Gaspar de la cabalgata de Madrid que pronto se hizo viral.

El detalle era el propio rey, que captó la atención de todos por su atractivo, relegando a un segundo plano a los otros dos protagonistas del desfile, los reyes Melchor y Baltasar.

Y siendo Twitter veloz y extremadamente eficiente en asuntos como estos, en pocas horas se supo que el rey Gáspar era Beltrán Iraburu, un actor de musicales navarro que en aquel momento tenía 46 años —ahora tiene 50—.

¿El caché de Beltrán Iraburu al alza?

En 2023, Beltrán, así como sus compañeros que daban vida a Melchor y Baltasar, repitieron en la tarea de repartir caramelos e ilusión entre pequeños y grandes. "Me llamaron y acepté. No sé qué te habrán dicho, pero no he exigido nada. Este año no he exigido nada extraño. No he subido el caché", afirmaba en una entrevista en El Mundo publicada el 6 de enero de 2023.

Y aunque no se sabe con certeza cuánto cobran estos reyes si que se sabe que, en 2015, el ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena decidió contratar actores para el desfile de Reyes. A esos profesionales se les pagaba un sueldo de algo menos de 1.000 euros en concepto de dietas, pero imaginamos se habrá ido actualizando.

Ahora bien, lo que sí ha reconocido Iraburu es que el fenómeno que protagonizó le había servido para hacer muchos contactos: "Para un actor, cualquier publicidad es poca y me llamaron de todas partes. Incluida la televisión, pero no me interesaba. He dicho 'no' a participar en realities como Supervivientes porque, sinceramente, no me hacía falta. Tenía trabajo. Pude encauzarlo a lo que yo quería hacer".

2024 fue su tercera vez lanzando caramelos a los niños; y en 2025, repitió por cuarta. ¿Habrá una quinto desfile con él este 5 de enero?

"Lo haría una vez a la semana"

El actor y cantante Beltrán Iraburu sobre la carroza de la cabalgata en 2024. GTRES

El actor y cantante, que tiene a sus espaldas una dilatada experiencia sobre los escenarios, volvería así a enfrentarse por quinto año a uno de los papeles de su vida: "La experiencia de recibir esa energía durante una cabalgata es algo que no voy a olvidar. Miras a un niño y lo haces feliz. Realmente te sientes un rey mago. Lo haría una vez a la semana".

Y aunque es un papel que, aparentemente, no exige mucho, sí que destacó en una entrevista con 7NN Noticias que, en el momento de dar el discurso dirigido a millones de niños sientes pánico, incluso puede darte un "blancazo", es decir, puedes quedarte en blanco. "Pasas un mal rato, envejeces dos años en tres décimas de segundo".

Un villano muy atractivo

Y aunque subido en la carroza, Beltrán personifica la bondad metiéndose en el papel de Gaspar, lo cierto es que, por su voz, es barítono, lo normal es que le den papeles de malo. Ha sido Scar en El Rey León, donde estuvo seis años, Qandrasse en El Médico y Gastón en La Bella y la Bestia. Dice que este último ha sido su personaje favorito: "Por fin me ponían de guapo, además me gustaba el personaje y vocalmente es muy cómodo".

Pero además de la Cabalgata, de su trabajo en estas producciones musicales y de sus extras como modelo, en los últimos años Beltrán Iraburu ha formado parte de la ópera Eugenio Oneguin y Medea en el Teatro Real y participó con un pequeño papel en la serie Cristo y Rey dando vida Miguel de la Quadra-Salcedo.