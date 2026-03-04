Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El rey Juan Carlos se despide de Fernando Ónega con una corona de flores con la bandera de España
Life
Life

El rey Juan Carlos se despide de Fernando Ónega con una corona de flores con la bandera de España

Numerosos rostros conocidos han despedido al periodista, fallecido a los 78 años. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Corona que el rey ha mandado a Ónega
Corona que el rey ha mandado a ÓnegaFrancisco Paniagua

La capilla ardiente del periodista y cronista político, Fernando Ónega —fallecido a los 78 años— ha sido instalada en la Casa de Galicia de Madrid, donde numerosos rostros conocidos se han pasado a darle el último adiós. 

Su mujer, Ángela y sus hijas Cristina y Sonsoles Ónega han acudido a primera hora para recibir el féretro del periodista, ante el que se están colocando decenas de coronas y ramos de flores.

En torno a las 15:00, el periodista Francisco Paniagua ha compartido cómo llegaba a la capilla ardiente una corona del rey Juan Carlos I desde Emiratos, donde reside desde el año 2020. 

La relación entre el rey emérito y Ónega era estrecha. El periodista fue una de las plumas que redactó el discurso del rey Juan Carlos durante el golpe del 23-F, del que ahora se cumplen 45 años. 

Rajoy, Letizia, Sánchez...

Alberto Aza, exjefe de la Casa del Rey y del gabinete del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez ha sido una de las primeras personalidades que han acudido al velatorio, al que también ha llegado el expresidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

"Ha sido un profesor, un maestro del periodismo, un personaje irrepetible y muestro su agradecimiento por su sentido común y su inteligencia y por su inmenso respeto a los demás", ha señalado Aza a la entrada de la capilla por la que también están pasando decenas de amigos periodistas.

La reina Letizia también ha acudido a la capilla ardiente, donde ha definido a Ónega como "un profesional al que todos nos queríamos parecer": "Vengo a dar un abrazo y a reconocer una profesión; el periodismo, un medio; la radio y a un profesional artesano que es Fernando Ónega".

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Letizia ha recordado las palabras "amables" que han dedicado a Ónega compañeros de diferentes radios y programas y en concreto ha rememorado a Carlos Alsina, de Onda Cero, cuando señalaba que Fernando "era un trabajador incansable" por lo que la reina ha puntualizado: "Descanse ya tranquilo Fernando Ónega".

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Más de Life

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos