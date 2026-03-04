El rey Juan Carlos se despide de Fernando Ónega con una corona de flores con la bandera de España

La capilla ardiente del periodista y cronista político, Fernando Ónega —fallecido a los 78 años— ha sido instalada en la Casa de Galicia de Madrid, donde numerosos rostros conocidos se han pasado a darle el último adiós.

Su mujer, Ángela y sus hijas Cristina y Sonsoles Ónega han acudido a primera hora para recibir el féretro del periodista, ante el que se están colocando decenas de coronas y ramos de flores.

En torno a las 15:00, el periodista Francisco Paniagua ha compartido cómo llegaba a la capilla ardiente una corona del rey Juan Carlos I desde Emiratos, donde reside desde el año 2020.

La relación entre el rey emérito y Ónega era estrecha. El periodista fue una de las plumas que redactó el discurso del rey Juan Carlos durante el golpe del 23-F, del que ahora se cumplen 45 años.

Rajoy, Letizia, Sánchez...

Alberto Aza, exjefe de la Casa del Rey y del gabinete del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez ha sido una de las primeras personalidades que han acudido al velatorio, al que también ha llegado el expresidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

"Ha sido un profesor, un maestro del periodismo, un personaje irrepetible y muestro su agradecimiento por su sentido común y su inteligencia y por su inmenso respeto a los demás", ha señalado Aza a la entrada de la capilla por la que también están pasando decenas de amigos periodistas.

La reina Letizia también ha acudido a la capilla ardiente, donde ha definido a Ónega como "un profesional al que todos nos queríamos parecer": "Vengo a dar un abrazo y a reconocer una profesión; el periodismo, un medio; la radio y a un profesional artesano que es Fernando Ónega".

Letizia ha recordado las palabras "amables" que han dedicado a Ónega compañeros de diferentes radios y programas y en concreto ha rememorado a Carlos Alsina, de Onda Cero, cuando señalaba que Fernando "era un trabajador incansable" por lo que la reina ha puntualizado: "Descanse ya tranquilo Fernando Ónega".