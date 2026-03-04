Hegseth dice que el líder iraní detrás del intento de asesinar a Trump está muerto y afirma que "EEUU está ganando" 

"Estados Unidos está ganando". El Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa donde ha asegurado que su país está ganando el conflicto, así como dicho que Irán "está acabado". "Están acabados y lo saben", ha destacado en referencia al régimen iraní.

Durante su intervención, donde ha asegurado que tendrán el control de los cielos de Irán dentro de una semana, el republicano ha informado de la supuesta muerte del cerebro del intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, algo que también han compartido varios medios israelíes.

"El líder de la unidad que intentó asesinar al presidente Trump fue perseguido y asesinado", ha remarcado Hegseth en la sesión informativa celebrada en el Pentagono, donde también ha confirmado la autoría de EEUU detrás del ataque al buque iraní frente a Sri Lanka.

EEUU confirma que un submarino de EEUU hundió el buque iraní frente a Sri Lanka

Además de ensalzar el papel bélico de EEUU en este conflicto, el Secretario de Guerra de los Estados Unidos ha confirmado que su país ha sido el responsable del hundimiento de un buque iraní frente a Sri Lanka. El suceso ha dejado a casi 150 personas desaparecidas y 32 personas rescatadas.