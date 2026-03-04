Un 71,2 % de los españoles asocia una vida satisfactoria con tener una relación amorosa

Un 71,2 % de españoles cree que para tener una vida satisfactoria es "muy o bastante importante" tener una relación amorosa o sentimental, según una encuesta publicada este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la percepción social del amor.

En la muestra de más de 5.000 entrevistas, tomadas a finales de enero, la salud se sitúa como la cuestión más importante para los españoles (99,1 %), seguida de la familia (97,8 %), la amistad (94,0 %) y, en cuarto lugar, el amor (91,5 %).

Al preguntar por las palabras que más relacionan con el amor, el 95 % piensa "mucho/bastante" en la felicidad, seguido del compromiso (94,7 %) y la igualdad (93,6 %).

En relación con algunas afirmaciones sobre el amor, el 76,4 % piensa que "las prisas de la vida actual son algo negativo", y un 64 % está de acuerdo con que "el amor verdadero lo puede todo". En cuanto a la idea de que "el amor funciona como el mercado, con la ley de la oferta y la demanda", un 80,6 % lo rechaza.

Según los encuestados, lo más positivo de tener una relación amorosa es compartir la vida con alguien (38,2 %), seguido de poder formar una familia (17,5 %) y, en tercer lugar, "disfrutar del día a día" (13,9 %).

Además, un 72,5 % cree que es importante compartir cenas y comidas románticas de manera habitual en las relaciones amorosas, un 92 % asegura que es importante viajar en pareja de vez en cuando y un 56,6 % cree que hacerse regalos es algo esencial.

Un 80,1 % cree posible el amor sin relaciones sexuales



Respecto al amor en la sociedad actual, el 92,7 % coincide en que no todo el mundo entiende lo mismo. Un 80,1 % piensa que puede existir amor entre dos personas sin relaciones sexuales, mientras que un 18,3 % asegura que no.

Un 64,3 % de encuestados no cree que la forma de entender el amor "dependa de la ideología de las personas". Pero cuando se les pregunta si en cada época histórica existe una manera distinta de ver el amor y las relaciones sexuales, el 84,8 % asegura que sí.

Sobre la religión, el 52,2 % cree que tiene poca influencia en materia de amor y relaciones sexuales, mientras un 44,2 % indica que sí importa "mucho o bastante".

Aplicaciones para ligar: un 25 % ha tenido un perfil



Sobre el uso de aplicaciones para ligar, el 86,3 % de los españoles reconoce que ha oído hablar de este tipo de herramientas tecnológicas de citas y un 25,2 % asegura que se ha creado un perfil en alguna de ellas.

Entre los que indican que se han creado una cuenta, un 71,7 % afirma que "alguna vez ha tenido una cita con alguien" conocido en una de esas aplicaciones.

En todo caso, un 67 % está en desacuerdo con que sea más fácil encontrar el amor en estas aplicaciones que de manera tradicional. Pero un 65,1 % sí reconoce que es más fácil encontrar sexo. Por lo demás, el 73,1 % opina que "la gente miente más en estas apps que de manera tradicional".

El 70,7 % tiene una relación actualmente



El 70,7 % de los encuestados afirma mantener actualmente una relación amorosa o sentimental, con una duración de entre 11 y 20 años como caso más frecuente (18,3 %).

De ellos, el 96,9 % declara mantener una relación monógama ("de pareja con una sola persona"), mientras que el 1,8 % afirma estar en una relación abierta y el 0,6 % señala practicar el poliamor.

El 38,5 % convive en un matrimonio religioso, un 34,6 % en una pareja de novios, un 21,7 % en un matrimonio civil y un 4,5 % asegura que tiene una pareja de hecho. Entre los que no tienen pareja, un 41,1% afirma que les gustaría "mucho o bastante" tenerla, mientras que un 57,2 % dice que no le gustaría.