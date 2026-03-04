En plena gresca entre Trump y Sánchez recuperan este tuit del presidente de España en 2011

La hemeroteca tuitera de Pedro Sánchez es como nuestra Biblioteca de Alejandría, incluso un Altamira digital. Ahí se puede ver lo que opinaba el actual presidente del Gobierno de España de temas que por entonces preocupaban a la sociedad.

Además, Sánchez era un avezado tuitero y solía comentar las series y libros que leía. Lo curioso es que muchos de estos mensajes —algunos con más de 10 años de antigüedad— se pueden usar en situaciones actuales porque también tienen sentido.

Ahora, en plena crisis con Estados Unidos y Donald Trump, en X han recuperado un mensaje de 2011 de Pedro Sánchez que dice: "Buena novela El poder del perro, gracias Andrew; good night".

Para muchos, este tuit tiene todo el sentido porque, de nuevo, parece que Sánchez está logrando protagonismo al enfrentarse directamente con Trump, que este martes amenazó directamente a España.

Trump vs. Sánchez

Trump tiene todavía dentro el hecho de que el Gobierno de España no haya querido aumentar el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB. Algo que ahora se le suma la negativa a que Estados Unidos use las bases de Morón y Rota para atacar Irán.

Cuando parecía que Sánchez se iba a quedar solo, Francia y Bruselas han salido en apoyo de España. La Comisión Europea ha expresado este miércoles su plena solidaridad con España y reafirmado su disposición a "actuar si es necesario" para proteger los intereses de la Unión Europea tras las amenazas de bloqueos y aranceles.

"Nos solidarizamos plenamente con todos los Estados miembro y todos sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos dispuestos a actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE", ha señalado en una declaración remitida a los medios el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, en relación al aviso de la Casa Blanca.