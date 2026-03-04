Guardiola se queda sin la investidura en Extremadura tras el "no" de Vox

Mal día para Guardiola. La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, no ha logrado ser investida en la primera votación para continuar al frente de este Ejecutivo regional, tal y como ya se preveía, después de que los 11 diputados de VOX voten en contra suya.

La votación, cuya segunda ronda se hará el próximo viernes a las 14:00 horas, ha contado con 29 votos a favor y 36 en contra (PSOE, Unidas Podemos y Vox). La negativa del partido de Abascal, tal y como ya habían adelantado que harían, tiene como origen la falta de un acuerdo que, según ellos, permita el "cambio" real de políticas y "garantías" de que se cumpla.

Guardiola, sin embargo, ha asegurado que no hay "impedimento" para llegar a un acuerdo con el partido ultraderechista y ha pedido a los grupos una "lectura responsable" de los pasadas elecciones autonómicas que ella misma adelantó. "Mientras algunos intentamos construir, otros solo piensan en derribar y que, mientras algunos tendemos puentes, otros solo quieren dinamitarlos", ha lamentado, antes de señalar que esto "no se puede convertir en un capítulo más de bloqueo institucional".

"Creo que tienen que hacer una lectura responsable de lo que han dicho los extremeños. Nos han dado más de un 43 por ciento del apoyo electoral. Nos han dicho muy claramente que quieren que seamos nosotros quien dirijamos el rumbo de esta región. Como han dicho también de manera nítida que la izquierda no es una alternativa, señorías, y no lo son porque el Partido Popular suma más escaños que toda la izquierda junta", ha agregado la presidenta en funciones. Desde Vox han avanzado que no se abstendrán en la segunda vuelta.