El duro comunicado del representante de Melody: "Un sueño con final agridulce, y no precisamente por la clasificación"

Tres semanas después de la celebración del Festival de Eurovisión, 20 días después de la descorazonadora 24ª posición de Melody en el certamen, la actuación de la 'diva' de Dos Hermanas y las polémicas que su actitud han generado siguen trayendo cola, especialmente después de la entrevista del pasado miércoles en El Hormiguero.

El último que ha decidido expresar públicamente su desilusión ha sido su representante, Ferrán Poca, CEO de la agencia Locamente, que a través de sus redes sociales quería poner fin a esta etapa profesional: "Fue el final de algo que nació como un sueño que se había cruzado en el camino de alguien que tenía el mismo sueño: representar a España en Eurovisión y hacer que la gente se sintiera orgullosa".

Pero, como él mismo reconoce, "ha sido un sueño con final agridulce, y no precisamente por la clasificación". "Creo en la bondad. Y quiero seguir creyendo en ella y prefiero ser ingenuo. Me va bien así", señala en un story de Instagram sobre su estado de ánimo después del terremoto que han vivido en el equipo.

"El camino no ha sido fácil. Ha sido un camino de espinas y rosas. Después de muchos meses de trabajo, he quedado extenuado. Nunca pensé que un proyecto podría afectarme tanto en lo físico y lo psicológico, no había comprobado que se podía enfermar sin tener una patología física", reconoce sobre la factura que le han pasado los siete meses de plena dedicación a la candidatura dejando a un lado su vida personal.

En el texto, no se olvida de agradecer el apoyo de todos los que han estado a su lado todo el tiempo, pero sobre todo quiere agradecer "a todos los que ahora me han recogido y están conmigo".

Concluye el comunicado con un enigmático mensaje: "Y si quieren saber algo más, me lo preguntan fuera de cámara".