El equipo de Dani Fernández actualiza su estado de salud tras su caída en el concierto de Valencia: "Era más grave de lo que se esperaba"

El pasado sábado, Dani Fernández vivió uno de esos momentos que no olvidará nunca en directo, pero no precisamente para bien. El cantante se caía desde el escenario al foso del Roig Arena en su segunda noche en Valencia rompiéndose los ligamentos del hombro.

Tras la caída, con la que se interrumpió 20 minutos el concierto, el cantante regresó al escenario con el hombro vendado y sujeto con un cabestrillo, aunque tras acabar el concierto fue trasladado al hospital desde donde él mismo hizo un comunicado, donde confirmó este diagnóstico y que tenía que pasar lo antes posible por quirófano.

Este lunes, su manager ha actualizado su estado de salud tras la operación, asegurando que evoluciona correctamente, pero dejando en el aire las próximas citas en directo del artista.

"La operación de esta mañana ha salido bien y Dani está recuperándose. Finalmente, era más grave de lo que se esperaba, pero hemos estado en las mejores manos posible y la intervención ha sido un éxito", aseguró Franchejo, su mánager, en sus redes sociales. "Dani está informado de todos vuestros mensajes y está muy agradecido por el cariño infinito que le mandáis", ha añadido.

Su representante ha incluido también varias imágenes de Fernández postrado en la cama con el brazo en cabestrillo y ha informado que están pendientes de cómo evolucionará la recuperación para poder dar más noticias relacionadas con los directos.

"A todos los que nos estáis preguntando por los próximos conciertos, en unas horas esperamos deciros algo más, ahora mismo estamos valorando la situación y trabajando en ello", ha señalado.

La próxima fecha que tenía confirmada Fernández, por el momento, era este 25 de abril en el Navarra Arena. Aunque también como parte de su gira La Insurrección, el próximo 2 de mayo tocará en el Coliseum de A Coruña, el 9 de mayo en el Pabellón de la Magdalena de Avilés y el 21 de mayo viajaría a México para actuar en el Lunario del Auditorio Nacional de Ciudad de México.