Mijaíl Jodorkovski, sobre el posible sucesor de Putin: "Si alguien se ha comportado como un ratón durante 40 años, no se convierte de repente en una fiera"

Mijaíl Jodorkovski fue uno de los oligarcas rusos más importantes. De hecho, en el año 2004, era la persona más rica de Rusia y la decimosexta del mundo con una fortuna de 15.000 millones de dólares (casi 13.000 millones de euros, al cambio actual).

Sin embargo, sus duras críticas al presidente de Rusia, Vladímir Putin, le hicieron caer de esa posición. Fue arrestado y pasó una década en prisiones rusas. En 2013, fue puesto en libertad gracias a un indulto. Desde el año 2015, el antiguo oligarca ruso vive exiliado en Reino Unido. Desde allí, Mijaíl Jodorkovski se ha erigido como una de las voces más reconocidas de la oposición rusa.

Jodorkovski ha concedido una entrevista al medio de comunicación alemán Welt en la que ha hablado acerca de cómo está Rusia tras más de cuatro años de guerra en Ucrania y, concretamente, de la situación en la que, a su juicio, se encuentra Vladímir Putin en estos momentos.

Según el opositor ruso, Putin tiene "una estructura de poder paranoica. Cuanto más tiempo pasa, más fuerte se vuelve esta paranoia. Esta es una tradición profundamente arraigada entre los dictadores rusos y soviéticos. Su creciente debilidad física alimenta esta paranoia, que a su vez conduce a medidas represivas".

"Putin ha logrado crear la sensación de una espada de Damocles pendiendo sobre toda la élite. Me refiero a toda la jerarquía, hasta el nivel de los vicegobernadores. Esta élite se siente bajo presión. Nadie dentro de este círculo íntimo apoya la guerra. El único que impide el fin de la guerra es el propio Putin", ha añadido Jodorkovski.

Respecto a un posible sucesor de Vladímir Putin como presidente ruso, Mijaíl Jodorkovski ha expresado que "esa persona simplemente no existe, y esa es la única razón por la que Putin sigue en el poder. Sin embargo, cuando oigo a analistas occidentales especular que este hombre podría ser el exministro de Defensa Sergei Shoigu, no puedo evitar reír. Si bien es cierto que en los cuentos de hadas a veces un ratón muerde a un gato, eso no sucede en la vida real. Alguien que se ha comportado como un ratón durante 40 años no se convierte de repente en un depredador".