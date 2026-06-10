Adiós a los grandes batallones de tanques: el 80% de la letalidad en el futuro vendrá de los drones

La guerra de Ucrania está dejando claro que, en las próximas décadas, los clásicos tanques van a perder gran parte de su protagonismo en los conflictos armados. Su lugar lo ocuparán los drones.

En Reino Unido, la Revisión Estratégica de Defensa del Gobierno británico estima que el 80% de la letalidad en los campos de batalla del futuro provendrá de drones y sistemas autónomos, mientras que solo el 20% corresponderá a plataformas tradicionales como el Challenger 3, el Ajax y los helicópteros de ataque.

Hamish de Bretton-Gordon formó parte durante 23 años del Ejército Británico y fue comandante del Regimiento Conjunto Químico, Biológico y Nuclear del Reino Unido y del Batallón de Reacción Rápida de la OTAN. El experto militar ha publicado un artículo en The Telegraph en el que ha aportado su punto de vista acerca de cómo se producirá la sustitución progresiva de los tanques por drones.

En primer lugar, Hamish de Bretton-Gordon ha realizado un llamamiento a la cautela dejando claro que "reducir nuestra capacidad para llevar a cabo una guerra de maniobras blindadas socavaría uno de los pilares fundamentales del combate terrestre, un principio que se ha mantenido desde la Primera Guerra Mundial y, posiblemente, desde mucho antes".

El excomandante del Ejército Británico sí que ha reconocido que se le va a decir adiós a los grandes batallones de tanques que han sido tan característicos de las guerras libradas hasta ahora. "La era de las formaciones blindadas masivas tripuladas íntegramente por soldados está llegando, sin duda, a su fin", ha afirmado.

"En su lugar surgirá un número menor de plataformas altamente capaces y conectadas digitalmente, como el Challenger 3 y el Ajax, que dirigirán e integrarán un campo de batalla en el que los drones y los sistemas autónomos representarán la gran mayoría de la potencia de combate", ha destacado Hamish de Bretton-Gordon.