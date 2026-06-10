El mayor fracaso de Francia con el tabaco amenaza a España: "Son mafias que practican la trata de personas y están hiperorganizadas"

Este 15 de junio se producirá el cierre del periodo de consulta pública de la directiva europea del tabaco (TPD). Mientras que esa fecha clave se acerca, crecen las señales de alerta desde países que ya han aplicado políticas más restrictivas en la lucha contra el tabaquismo.

El mayor ejemplo de ello es Francia, que se ha convertido el mayor mercado ilícito de tabaco de Europa. Según el último estudio de KPMG, el 41,4% de los cigarrillos consumidos en el país son ilegales, el nivel más alto del continente.

El problema es tal que ha llegado a la Asamblea Nacional de Francia. Su vicepresidente, Christophe Blanchet, ha alertado de que el tráfico ilegal de tabaco se está convirtiendo en un 'nuevo narcotráfico'.

"El tráfico de tabaco está compuesto por mafias que practican la trata de personas y están hiperorganizadas", ha asegurado Blanchet, quien ha añadido que los narcotraficantes están recurriendo al tabaco porque "es muy ventajoso y diez veces menos castigado".

Según el vicepresidente de la Asamblea Nacional, se trata de un negocio ilegal que genera 4.000 millones de euros al año. Más allá de ese impacto económico, los cigarrillos ilegales ponen en riesgo la salud de los ciudadanos. "El tabaco falsificado es aún más perjudicial que el tradicional y cuando la gente acaba en el hospital con patologías aún más graves, somos nosotros quienes tenemos que pagar", ha alertado al respecto Christophe Blanchet.

Las restricciones hacen crecer el comercio ilegal de tabaco

La postura de Francia para hacer frente al tabaquismo ha sido combinar una alta fiscalidad con restricciones regulatorias y limitaciones a los productos alternativos al cigarrillo. El resultado, como demuestran los datos, ha sido un gran crecimiento del comercio ilegal de tabaco.

Es términos económicos, la demanda de tabaco no desaparece sino que se desplaza. Una parte importante de los consumidores optan por paliar el encarecimiento de los cigarrillos comprándolos en canales ilegales que los ofrecen más baratos, pero sin ningún tipo de control sanitario.

La TPD que se está impulsando desde Bruselas apuesta por un modelo restrictivo frente a un modelo de reducción de daños, lo que podría hacer que las cifras de tráfico ilegal de tabaco existentes en Francia se trasladen a otros países como España.