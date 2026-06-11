Arrasa al contar por qué el papa no va a volver a Madrid: "Le ponen eso delante y sale corriendo"

La visita de León XIV a Madrid ha dejado imágenes históricas, discursos multitudinarios y un Santiago Bernabéu lleno hasta la bandera. Pero también ha dado pie a uno de los vídeos más comentados de las últimas horas en TikTok.

El protagonista es el creador de contenido @makenalx, que ha conseguido miles de visualizaciones con una divertida reflexión sobre lo que, según él, debió pensar el pontífice durante el acto celebrado en el estadio madridista.

Y su conclusión es rotunda. "Yo no es por nada, pero estoy plenamente convencido de que el papa Madrid no lo vuelve a pisar", arranca diciendo.

"Imagínate ser el papa"

El vídeo se construye a partir de una escena ficticia: León XIV llegando a Madrid, sentándose para disfrutar de un evento preparado especialmente para él y encontrándose con una sucesión de actuaciones y momentos que el tiktoker describe con una buena dosis de ironía.

"Imagínate llegar a una ciudad, que te sienten en una silla y te digan: disfruta de este evento que hemos creado para ti", comenta.

A partir de ahí comienza un repaso humorístico por algunos de los momentos del acto. El creador menciona la presencia de los presentadores, las actuaciones musicales, los números escénicos y las intervenciones que se sucedieron durante la jornada.

De Sara Baras a Bustamante

Uno de los fragmentos que más comentarios ha generado es el dedicado a la actuación de Sara Baras. "Se pone a bailar flamenco, muy bien bailado, pero para una persona que no entiende de flamenco probablemente piense: qué bonito homenaje al cura de El Exorcista", bromea.

Tampoco se libran los números musicales posteriores. Según relata entre risas, el pontífice habría terminado completamente desconcertado tras asistir a las actuaciones de artistas como David Bustamante, Diana Navarro o Daniel Diges.

Para exagerar el efecto cómico, el creador imagina incluso los pensamientos del propio León XIV durante el espectáculo.

El remate final

La parte más compartida del vídeo llega en los últimos segundos. Después de repasar todo lo ocurrido, @makenalx concluye que la experiencia habría sido suficiente para que el papa se replanteara cualquier futura visita.

"Te digo yo que no vuelve", afirma. Y remata con una frase que se ha convertido en la más repetida entre quienes han comentado la publicación. "El año que viene le dicen: '¿Qué prefieres, ir a Madrid o a la Franja de Gaza?' y responde: 'Me ha dado una tos...'".

Como suele ocurrir en este tipo de contenidos virales, el éxito del vídeo no reside tanto en la crítica como en el tono humorístico con el que analiza una de las imágenes más llamativas de la visita papal a España.

Mientras tanto, León XIV continúa con su agenda internacional y no ha hecho ningún comentario sobre el espectáculo del Bernabéu. Aunque en TikTok ya hay quien da por hecho que tardará mucho en regresar.