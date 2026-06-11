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Arrasa al contar por qué el papa no va a volver a Madrid: "Le ponen eso delante y sale corriendo"
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Arrasa al contar por qué el papa no va a volver a Madrid: "Le ponen eso delante y sale corriendo"

Un creador de contenido se ha hecho viral en TikTok imaginando la reacción de León XIV al multitudinario acto celebrado en el Santiago Bernabéu durante su visita a España.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
El papa León XIV en el Bernabeu.
El papa León XIV en el Bernabeu.Getty Images

La visita de León XIV a Madrid ha dejado imágenes históricas, discursos multitudinarios y un Santiago Bernabéu lleno hasta la bandera. Pero también ha dado pie a uno de los vídeos más comentados de las últimas horas en TikTok.

El protagonista es el creador de contenido @makenalx, que ha conseguido miles de visualizaciones con una divertida reflexión sobre lo que, según él, debió pensar el pontífice durante el acto celebrado en el estadio madridista.

Y su conclusión es rotunda. "Yo no es por nada, pero estoy plenamente convencido de que el papa Madrid no lo vuelve a pisar", arranca diciendo.

"Imagínate ser el papa"

El vídeo se construye a partir de una escena ficticia: León XIV llegando a Madrid, sentándose para disfrutar de un evento preparado especialmente para él y encontrándose con una sucesión de actuaciones y momentos que el tiktoker describe con una buena dosis de ironía.

"Imagínate llegar a una ciudad, que te sienten en una silla y te digan: disfruta de este evento que hemos creado para ti", comenta.

A partir de ahí comienza un repaso humorístico por algunos de los momentos del acto. El creador menciona la presencia de los presentadores, las actuaciones musicales, los números escénicos y las intervenciones que se sucedieron durante la jornada.

De Sara Baras a Bustamante

Uno de los fragmentos que más comentarios ha generado es el dedicado a la actuación de Sara Baras. "Se pone a bailar flamenco, muy bien bailado, pero para una persona que no entiende de flamenco probablemente piense: qué bonito homenaje al cura de El Exorcista", bromea.

Tampoco se libran los números musicales posteriores. Según relata entre risas, el pontífice habría terminado completamente desconcertado tras asistir a las actuaciones de artistas como David Bustamante, Diana Navarro o Daniel Diges.

Para exagerar el efecto cómico, el creador imagina incluso los pensamientos del propio León XIV durante el espectáculo.

El remate final

La parte más compartida del vídeo llega en los últimos segundos. Después de repasar todo lo ocurrido, @makenalx concluye que la experiencia habría sido suficiente para que el papa se replanteara cualquier futura visita.

"Te digo yo que no vuelve", afirma. Y remata con una frase que se ha convertido en la más repetida entre quienes han comentado la publicación. "El año que viene le dicen: '¿Qué prefieres, ir a Madrid o a la Franja de Gaza?' y responde: 'Me ha dado una tos...'".

Como suele ocurrir en este tipo de contenidos virales, el éxito del vídeo no reside tanto en la crítica como en el tono humorístico con el que analiza una de las imágenes más llamativas de la visita papal a España.

Mientras tanto, León XIV continúa con su agenda internacional y no ha hecho ningún comentario sobre el espectáculo del Bernabéu. Aunque en TikTok ya hay quien da por hecho que tardará mucho en regresar.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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