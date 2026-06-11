Irán anuncia el cierre "total" del estrecho de Ormuz y amenaza con disparar contra cualquier barco que lo cruce

Una bandera iraní ondea al viento mientras varios barcos permanecen anclados, el 16 de mayo de 2026, en el estrecho de Ormuz, cerca de la isla de Larak.

Irán anunció durante la madrugada de este jueves el cierre "por completo" del estrecho de Ormuz a todo tipo de embarcaciones y advirtió de que cualquier barco que trate de atravesar este estratégico paso marítimo se convertirá en "un objetivo".

El anuncio fue realizado por el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos militares iraníes, y llega apenas horas después de una nueva ronda de bombardeos lanzados por Estados Unidos contra varios puntos del país persa.

"El estrecho de Ormuz ha sido cerrado por completo a todo tipo de embarcaciones, incluyendo barcos comerciales", señaló el mando militar en un comunicado recogido por la agencia iraní Tasnim.

Además, la Guardia Revolucionaria aseguró haber disparado contra dos embarcaciones que intentaron cruzar la zona tras la entrada en vigor de la medida, aunque no ofreció más detalles sobre el incidente.

La tensión sigue creciendo

La decisión de Teherán supone un nuevo capítulo en la escalada que mantienen Irán y Estados Unidos durante los últimos días.

Washington lanzó este miércoles nuevos ataques sobre territorio iraní como represalia por el derribo de un helicóptero Apache estadounidense ocurrido el pasado lunes en las proximidades del estrecho de Ormuz. Los dos militares que viajaban a bordo sobrevivieron tras ser rescatados.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ya había advertido previamente de que respondería con contundencia al incidente. De hecho, horas antes del anuncio iraní aseguró que Estados Unidos actuaría con "dureza" contra la República Islámica.

El cierre de Ormuz también supone una respuesta a las afirmaciones realizadas por Trump sobre una supuesta operación para garantizar el tránsito de petroleros por la zona.

"Hoy me complace anunciar que esta iniciativa ha permitido que más de 100 millones de barriles de petróleo atraviesen el estrecho y lleguen al mercado abierto", afirmó el mandatario estadounidense.

Las autoridades iraníes calificaron esas declaraciones de falsas y rechazaron la existencia de cualquier operativo de ese tipo.

La tensión se produce además en un momento especialmente delicado, después de varios días de ataques cruzados entre Irán, Israel y Estados Unidos, que han complicado las perspectivas de un acuerdo para rebajar la crisis en Oriente Medio.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo, por lo que cualquier interrupción prolongada de su actividad podría tener consecuencias directas sobre los mercados energéticos internacionales.