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Irán anuncia el cierre "total" del estrecho de Ormuz y amenaza con disparar contra cualquier barco que lo cruce
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Irán anuncia el cierre "total" del estrecho de Ormuz y amenaza con disparar contra cualquier barco que lo cruce

La medida llega tras una nueva oleada de ataques de Estados Unidos sobre territorio iraní y eleva aún más la tensión en una de las rutas energéticas más importantes del planeta.

Israel Molina Gómez
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Una bandera iraní ondea al viento mientras varios barcos permanecen anclados, el 16 de mayo de 2026, en el estrecho de Ormuz, cerca de la isla de Larak.
Una bandera iraní ondea al viento mientras varios barcos permanecen anclados, el 16 de mayo de 2026, en el estrecho de Ormuz, cerca de la isla de Larak.Majid Saeedi / Getty Images

Irán anunció durante la madrugada de este jueves el cierre "por completo" del estrecho de Ormuz a todo tipo de embarcaciones y advirtió de que cualquier barco que trate de atravesar este estratégico paso marítimo se convertirá en "un objetivo".

El anuncio fue realizado por el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos militares iraníes, y llega apenas horas después de una nueva ronda de bombardeos lanzados por Estados Unidos contra varios puntos del país persa.

"El estrecho de Ormuz ha sido cerrado por completo a todo tipo de embarcaciones, incluyendo barcos comerciales", señaló el mando militar en un comunicado recogido por la agencia iraní Tasnim.

Además, la Guardia Revolucionaria aseguró haber disparado contra dos embarcaciones que intentaron cruzar la zona tras la entrada en vigor de la medida, aunque no ofreció más detalles sobre el incidente.

La tensión sigue creciendo

La decisión de Teherán supone un nuevo capítulo en la escalada que mantienen Irán y Estados Unidos durante los últimos días.

Washington lanzó este miércoles nuevos ataques sobre territorio iraní como represalia por el derribo de un helicóptero Apache estadounidense ocurrido el pasado lunes en las proximidades del estrecho de Ormuz. Los dos militares que viajaban a bordo sobrevivieron tras ser rescatados.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ya había advertido previamente de que respondería con contundencia al incidente. De hecho, horas antes del anuncio iraní aseguró que Estados Unidos actuaría con "dureza" contra la República Islámica.

El cierre de Ormuz también supone una respuesta a las afirmaciones realizadas por Trump sobre una supuesta operación para garantizar el tránsito de petroleros por la zona.

"Hoy me complace anunciar que esta iniciativa ha permitido que más de 100 millones de barriles de petróleo atraviesen el estrecho y lleguen al mercado abierto", afirmó el mandatario estadounidense.

Las autoridades iraníes calificaron esas declaraciones de falsas y rechazaron la existencia de cualquier operativo de ese tipo.

La tensión se produce además en un momento especialmente delicado, después de varios días de ataques cruzados entre Irán, Israel y Estados Unidos, que han complicado las perspectivas de un acuerdo para rebajar la crisis en Oriente Medio.

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo, por lo que cualquier interrupción prolongada de su actividad podría tener consecuencias directas sobre los mercados energéticos internacionales.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

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Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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