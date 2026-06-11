EE.UU redobla la presión sobre Irán y lanza una nueva oleada de ataques contra "múltiples objetivos"

La tensión entre Estados Unidos e Irán sigue escalando. El Ejército estadounidense lanzó este miércoles una nueva serie de ataques contra "múltiples objetivos" en territorio iraní, apenas un día después de los bombardeos ejecutados como represalia por el supuesto derribo de un helicóptero militar estadounidense en el estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó de que las operaciones comenzaron a las 17:15 horas de la costa este estadounidense (21:15 GMT) por orden directa del presidente Donald Trump.

"Las fuerzas del Comando Central de EE.UU. comenzaron a lanzar bombardeos adicionales de defensa propia contra múltiples objetivos en Irán", señaló el organismo militar en un comunicado difundido a través de la red social X.

Por el momento, Washington no ha revelado qué instalaciones han sido alcanzadas ni cuánto tiempo se prolongarán las operaciones militares.

Nueva escalada tras varios días de enfrentamientos

Según el Pentágono, estos ataques son una respuesta a las "agresiones injustificadas y continuas" atribuidas a Irán en los últimos días.

La decisión llega después de que Estados Unidos acusara a Teherán de estar detrás del ataque contra un helicóptero Apache estadounidense que cayó cerca de la costa de Omán. Los dos militares que viajaban a bordo sobrevivieron tras ser rescatados por las fuerzas estadounidenses.

Horas antes del inicio de los bombardeos, tanto Trump como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habían adelantado que la respuesta sería contundente. "Atacaremos con fuerza esta noche", aseguró Hegseth durante una visita a las instalaciones del Centcom en Florida.

Trump, por su parte, ya había advertido desde la Casa Blanca de que Estados Unidos respondería "con dureza" a cualquier acción iraní contra sus fuerzas.

El mayor intercambio de ataques desde el alto el fuego

La nueva ofensiva se produce en medio de la mayor escalada militar registrada desde el alto el fuego alcanzado el pasado 8 de abril.

Durante la noche del martes, fuerzas estadounidenses bombardearon varios puntos del sur de Irán. Teherán respondió posteriormente asegurando haber atacado hasta 21 objetivos militares estadounidenses repartidos por Oriente Medio, incluidos emplazamientos en Jordania, Kuwait y Baréin.

Washington, sin embargo, ha negado que esos ataques hayan tenido lugar en la magnitud descrita por las autoridades iraníes.

Todo ello ocurre mientras continúan las negociaciones indirectas impulsadas por Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo con Irán que permita poner fin al conflicto regional y rebajar la tensión con Israel.

Paradójicamente, apenas unos días antes Trump insistía en que un pacto con Teherán estaba cerca y llegó a afirmar que podría cerrarse "en dos o tres días". Sin embargo, la cadena de represalias militares de las últimas jornadas parece haber alejado, al menos por ahora, cualquier posibilidad inmediata de acuerdo.

La situación mantiene en alerta a toda la región, donde el temor a una confrontación directa de mayores dimensiones vuelve a crecer tras varios meses de frágil tregua.