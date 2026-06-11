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EE.UU redobla la presión sobre Irán y lanza una nueva oleada de ataques contra "múltiples objetivos"
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EE.UU redobla la presión sobre Irán y lanza una nueva oleada de ataques contra "múltiples objetivos"

Washington asegura que los bombardeos responden a las "agresiones continuas" de Teherán y amenaza con endurecer aún más su respuesta en plena escalada militar en Oriente Medio.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Vista general de los bombardeos en Teherán
Vista general de los bombardeos en TeheránContributor/Getty Images

La tensión entre Estados Unidos e Irán sigue escalando. El Ejército estadounidense lanzó este miércoles una nueva serie de ataques contra "múltiples objetivos" en territorio iraní, apenas un día después de los bombardeos ejecutados como represalia por el supuesto derribo de un helicóptero militar estadounidense en el estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó de que las operaciones comenzaron a las 17:15 horas de la costa este estadounidense (21:15 GMT) por orden directa del presidente Donald Trump.

"Las fuerzas del Comando Central de EE.UU. comenzaron a lanzar bombardeos adicionales de defensa propia contra múltiples objetivos en Irán", señaló el organismo militar en un comunicado difundido a través de la red social X.

Por el momento, Washington no ha revelado qué instalaciones han sido alcanzadas ni cuánto tiempo se prolongarán las operaciones militares.

Nueva escalada tras varios días de enfrentamientos

Según el Pentágono, estos ataques son una respuesta a las "agresiones injustificadas y continuas" atribuidas a Irán en los últimos días.

La decisión llega después de que Estados Unidos acusara a Teherán de estar detrás del ataque contra un helicóptero Apache estadounidense que cayó cerca de la costa de Omán. Los dos militares que viajaban a bordo sobrevivieron tras ser rescatados por las fuerzas estadounidenses.

Horas antes del inicio de los bombardeos, tanto Trump como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, habían adelantado que la respuesta sería contundente. "Atacaremos con fuerza esta noche", aseguró Hegseth durante una visita a las instalaciones del Centcom en Florida.

Trump, por su parte, ya había advertido desde la Casa Blanca de que Estados Unidos respondería "con dureza" a cualquier acción iraní contra sus fuerzas.

El mayor intercambio de ataques desde el alto el fuego

La nueva ofensiva se produce en medio de la mayor escalada militar registrada desde el alto el fuego alcanzado el pasado 8 de abril.

Durante la noche del martes, fuerzas estadounidenses bombardearon varios puntos del sur de Irán. Teherán respondió posteriormente asegurando haber atacado hasta 21 objetivos militares estadounidenses repartidos por Oriente Medio, incluidos emplazamientos en Jordania, Kuwait y Baréin.

Washington, sin embargo, ha negado que esos ataques hayan tenido lugar en la magnitud descrita por las autoridades iraníes.

Todo ello ocurre mientras continúan las negociaciones indirectas impulsadas por Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo con Irán que permita poner fin al conflicto regional y rebajar la tensión con Israel.

Paradójicamente, apenas unos días antes Trump insistía en que un pacto con Teherán estaba cerca y llegó a afirmar que podría cerrarse "en dos o tres días". Sin embargo, la cadena de represalias militares de las últimas jornadas parece haber alejado, al menos por ahora, cualquier posibilidad inmediata de acuerdo.

La situación mantiene en alerta a toda la región, donde el temor a una confrontación directa de mayores dimensiones vuelve a crecer tras varios meses de frágil tregua.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

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Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

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Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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