El guiño a distancia del rey emérito con Felipe VI a cuatro días del 50 aniversario de su proclamación

Juan Carlos I, omnipresente. El rey emérito no deja de acumular titulares a escasos días de cumplirse medio siglo desde su proclamación. Dejando a un lado ya los ecos de sus recién publicadas memorias, este martes, 18 de noviembre, ha querido enviar un mensaje de agradecimiento a quienes le ayudaron al comienzo de su reinado. Y lo ha hecho con un especial guiño dedicado a su hijo.

A distancia y por medio de un mensaje que han leído en su nombre, Juan Carlos ha mandado su más "sentido agradecimiento a todos los que estáis hoy aquí reunidos y a los que me disteis vuestro apoyo hace 50 años".

Sus palabras han sido pronunciadas en un acto celebrado en Madrid como previo del 50 aniversario de su llegada a la jefatura del Estado dos días después de la muerte de Francisco Franco.

En el acto han intervenido el académico y expresidente de Prisa Juan Luis Cebrián, y el ex Alto Comisionado para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, quien ha leído el mensaje de Juan Carlos I.

Pero más allá del "sincero" agradecimiento del monarca a sus cercanos, ha sido relevante el guiño que incluía el mensaje escrito del emérito, enlanzando el ayer y el hoy de la monarquía

"Todos juntos unimos esfuerzos y renuncias para realizar esta difícil Transición y convertir a España en una democracia parlamentaria. Os pido el mismo apoyo para mi hijo, el rey Felipe, en este difícil cometido", solicitaba Juan Carlos antes de despedirse con la promesa de que "siempre estaré a vuestro servicio".

El medio siglo de monarquía constitucional en España se conmemorarán con dos actos, en el Palacio Real y en el Congreso de los Diputados entre el 21 y el 22 de noviembre. A ninguno de ellos asistirá el que fuera principal protagonista hace 50 años.

Aún residente en Abu Dhabi, aunque con constantes visitas a España, Juan Carlos I no ha sido invitado a estos actos, ya que renunció en su día a participar en actividades públicas institucionales. No obstante, como remarca EFE, sí ha sido invitado formalmente a una comida familiar de carácter privado al día siguiente en el Palacio de El Pardo.