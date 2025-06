El nuevo proyecto profesional de Iñaki Urdangarin: "He enfrentado desafíos que me han obligado a reconstruirme"

"La vida, con sus picos y valles, nos reta, nos enseña y nos impulsa a evolucionar". Eso es lo que se puede leer nada más entrar en la página web del nuevo proyecto profesional de Iñaki Urdangarin.

El exjugador de balonmano y exmarido de la infanta Cristina, de 57 años, ha fundado una empresa de 'coaching' para el ámbito deportivo, empresarial y personal a la que ha llamado Bevolutive.

El que fue duque de Palma y condenado en el caso Nóos a cinco años y diez meses, tiempo que terminó de cumplir en abril de 2024, se ha reinventado, como él mismo señala en la página.

"El verdadero éxito no está solo en los logros externos, sino en la capacidad de cada persona para conocerse, adaptarse y crecer en los momentos más adversos", señala en el apartado que hay sobre él.

"Este recorrido vital no solo me ha dado conocimientos, sino también experiencias que me han llevado a aplicarme a mí mismo todo lo que hoy comparto. He enfrentado desafíos que me han obligado a reconstruirme, redefinir mi propósito y afrontar el cambio con responsabilidad y compromiso", agrega.

Urdangarin destaca sobre su "diferencial" que éste reside "en la combinación de experiencia, formación y resiliencia".

Este fin de semana, en La Vanguardia, en la que ha sido su primera entrevista tras quedar en libertad, ha apuntado que durante su estancia en la cárcel de Brieva (Segovia) empezó un máster de psicología de coaching.

"De Iñaki Urdangarin han conocido al personaje a través de la opinión pública, no a la persona. Desconocen cuáles son mis inquietudes. Para esto necesito oportunidades", ha incidido.