El padre de Lamine Yamal reacciona al intento de robo en casa de su hijo: "Yo no he robado, he cogido chatarra, pero ir a robar a la gente en sus casas no lo he hecho"

Lamine Yamal lleva semanas siendo noticia por su participación en el Mundial 2026, donde es una de las grandes estrellas de la selección española. Lamentablemente, no ha acaparado la atención mediática solo por sus gestas deportivas, sino también por haber sido víctima de un intento de robo en su casa de Esplugues de Llobregat, una vivienda que Lamine adquirió a Piqué y Shakira en su momento.

Mientras el jugador y el resto de sus compañeros celebraban su victoria a Francia, y por tanto su pase a la final del Mundial, una banda criminal trataba de acceder a su vivienda, lo que fue abortado por su equipo de seguridad.

Horas después de lo ocurrido, el padre de Lamine, Mounir Nasraoui, marroquí afincado en Barcelona, habló con Y ahora Sonsoles, programa al que confesó que no tenía ni idea del intento de robo en casa de su hijo y que se enteró por la prensa. Lo primero que hizo al saberlo fue hablar con Lamine y con sus abogados, que han hecho ya su trabajo.

España vuelve a unas semifinales mundialistas Europa Press via Getty Images

Además, cuando se le preguntó por los dos encapuchados que trataron de acceder ilegalmente a la vivienda de su hijo, expresó que "dos sinvergüenzas se les llama, no dos encapuchados, porque ahora que hay cantantes encapuchados, esos hacen música, y estos encapuchados roban. Yo no he robado, la verdad, yo he cogido chatarra... pero ir a robar a la gente en sus casas no lo he hecho".

Se ha conocido además a través del citado programa que estos dos individuos "son los mismos ladrones que están actuando en la zona sur de Barcelona. Forman parte de una organización criminal de albanokosovares conocidos por la Policía, los Mossos y la Guardia Civil".

Su salud no le permite viajar al Mundial

Por otro lado, el padre de Lamine Yamal ha contado el motivo por el que se ha quedado en Barcelona y no ha acompañado a su hijo en ninguno de sus encuentros. Porque al contrario que la madre y el hermano pequeño del futbolista, que van de partido en partido, Mounir ha sido el gran ausente.

Lamine Yamal, eufórico con 'la blanca' Getty Images

"Es muy duro, pero me siento orgulloso porque está haciendo un gran trabajo, mostrando de dónde viene y lo que es", comentó antes de añadir que su salud no le ha permitido cruzar el Atlántico.

"Soy epiléptico. Tengo que tomarme bastantes pastillas al día y me puede dar un ataque epiléptico por los nervios y la emoción. Hay que pensarse las cosas bien y antes de viajar hay que pensar en mí, en él y en los que están alrededor. Voy a traer problemas. Mejor estar en casa y verlo desde aquí", explicó Mounir Nasraoui, que seguirá la final desde la televisión.