Sánchez y Feijóo, lejos del pacto contra los incendios

Diferentes Comunidades Autónomas y también el Gobierno central se preparan para un verano, como el que ya estamos viviendo, muy duro en materia de fuegos. Y por eso, al menos de momento, parecen aparcar la batalla política, más allá de algunos comentarios fuera de lugar en redes sociales.

En el trágico incendio de Los Gallardos (Almería), en el que perdieron la vida 13 personas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han escenificado una unidad que no fue impostada: interlocución fluida, ministros sobre el terreno y coordinación de efectivos… pese a no tener por ejemplo tantos aviones como son necesarios.

Y misma respuesta se ha dado en Aragón con el incendio de Matarraña (Teruel). Aquí no ha habido víctimas mortales, pero sí coordinación e interlocución. “No tenemos queja alguna”, es lo que dicen en el equipo de Jorge Azcón.

La posibilidad de un pacto de Estado contra los incendios, sin embargo, está lejos. Los interlocutores entonces pasarían a ser el Gobierno y el PP y el entendimiento entre ambos parece casi imposible. Sánchez reivindica su pacto contra la emergencia climática y Feijóo sus propias recetas contra los incendios. Y los dos líderes siguen sin hablarse, según ha podido saber El HuffPost.

Además, las fuentes recuerdan que en septiembre prácticamente entraremos en campaña electoral y esto aleja las posibilidades de cualquier entendimiento.