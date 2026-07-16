Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Sánchez y Feijóo, lejos del pacto contra los incendios
Política
Política

Sánchez y Feijóo, lejos del pacto contra los incendios

Tanto en Andalucía como en Aragón ha habido interlocución fluida y colaboración entre el Gobierno y las CCAA, pero sigue lejos un posible pacto de Estado.

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobrevuela la zona afectada por el incendio de Almería
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobrevuela la zona afectada por el incendio de AlmeríaEFE

Diferentes Comunidades Autónomas y también el Gobierno central se preparan para un verano, como el que ya estamos viviendo, muy duro en materia de fuegos. Y por eso, al menos de momento, parecen aparcar la batalla política, más allá de algunos comentarios fuera de lugar en redes sociales.

En el trágico incendio de Los Gallardos (Almería), en el que perdieron la vida 13 personas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han escenificado una unidad que no fue impostada: interlocución fluida, ministros sobre el terreno y coordinación de efectivos… pese a no tener por ejemplo tantos aviones como son necesarios.

Y misma respuesta se ha dado en Aragón con el incendio de Matarraña (Teruel). Aquí no ha habido víctimas mortales, pero sí coordinación e interlocución. “No tenemos queja alguna”, es lo que dicen en el equipo de Jorge Azcón.

La posibilidad de un pacto de Estado contra los incendios, sin embargo, está lejos. Los interlocutores entonces pasarían a ser el Gobierno y el PP y el entendimiento entre ambos parece casi imposible. Sánchez reivindica su pacto contra la emergencia climática y Feijóo sus propias recetas contra los incendios. Y los dos líderes siguen sin hablarse, según ha podido saber El HuffPost. 

Además, las fuentes recuerdan que en septiembre prácticamente entraremos en campaña electoral y esto aleja las posibilidades de cualquier entendimiento. 

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy periodista y analista político de El HuffPost España. Cada semana, escribo sobre la actualidad política del país, echando mano de fuentes de las principales formaciones y datos que ayudan a entender qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo.

 

Sobre qué temas escribo

Informo a los lectores del día a día de la política española, aquello que se cuece en la Moncloa, en Génova, en Ferraz… y, por supuesto, en las Cortes. Información de primera mano, basada en voces que conocen los entresijos del mundo político y contando lo que nadie más cuenta. Una mirada amplia y sosegada de las cosas que pasan y que te afectan directamente a ti.

 

Mi trayectoria

Nací en Almería pero me crie en el malagueño barrio de Miraflores del Palo. Toda mi vida he querido ser periodista, objetivo que cumplí en 2008 al licenciarme en Ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Empecé a trabajar en los informativos de COPE Málaga y en Libertad Digital, donde principalmente cubrí la información del PP. Esto me abrió las puertas a colaborar en diferentes tertulias de programas de televisión.

 

En 2019, decidí dar el salto al otro lado y fui cabeza de lista de la candidatura del PP para las generales de ese año en la circunscripción de Málaga. Los ciudadanos me concedieron el privilegio de representarles y fui designado diputado en la XIII y en la XIV legislatura. Compaginé mis tareas de parlamentario con las de vicesecretario de Comunicación en la Ejecutiva Nacional del partido, hasta que en 2022 abandoné la actividad política. Desde entonces, me puedes seguir viendo como analista en diferentes programas de televisión (La Hora de la 1, Al rojo vivo, La Sexta Noche...) y soy adjunto a la directora de Artículo 14, un diario digital que echó a andar en abril de 2024.

 

Obras publicadas

 

  • (2010) El Delfín del PP. Editorial Ciudadela. ISBN: 9788496836754

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA SHEIN

Más de Política

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos