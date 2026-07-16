El 'tercer gol' de Argentina a Inglaterra: a pie de pancarta, reclamando las Malvinas

Argentina ya había conquistado la noche y se había llevado el triunfo ante Inglaterra (1-2) en forma de un billete de ida a la final mundial en Nueva York contra España de este domingo. Pero lo que había conformado una suerte de esos elementos históricos que componen el telón de fondo de un duelo deportivo de esta magnitud, acabó convirtiéndose en un simbólico 'tercer gol' de un partido que evocaba, salvando las distancias, el de México '86. Un último tanto fabricado tras el pitido final del encuentro.

Contraviniendo el reglamento y normativa de la FIFA y arriesgándose a una sanción, varios futbolistas de la albiceleste aprovecharon los momentos de celebración posterior para desplegar sobre el césped una pancarta que reclamaba la soberanía argentina sobre las islas Malvinas. Una vieja herida entre Buenos Aires y Londres que desembocó en un guerra con cerca de 700 argentinos muertos.

El gesto es especialmente relevante no solo en lo político —el Gobierno de Javier Milei volvió a poner sobre la mesa la reivindicación, arropado por una Administración Trump que desliza amenazas a un Reino Unido gobernado por el laborismo—, también lo es en lo deportivo y lo social. El duelo entre ambos combinados había sido catalogado de alto riesgo por sus hinchadas y se había prohibido portar y/o mostrar banderas o insignias "políticas", especialmente con lemas relativos a las Malvinas.

Lo Celso coge la pancarta entre cánticos: "El que no salta es un inglés"

Fue el centrocampista argentino Giovanni Lo Celso quien exhibió una bandera de Malvinas al término del encuentro. Comenzaron a resonar, por parte de otros jugadores, clásicos cánticos de la hinchada argentina en el que sobresalió el de "el que no salta es un inglés", un lema que sobrepasa a las camisetas del Boca Junior o del River Plate y que también se acostumbra a escuchar en partidos contra otras selecciones.

Lautaro Martínez valoró que el conflicto bélico por la islas "es algo que pasó hace muchísimos años", pero dejando claro que éste no era "un partido más". En este sentido, explicó que "más allá de todo, nosotros tratamos de que la ansiedad, todo lo que se generó fuera del campo, dejarlo aparte. Pero para nosotros no era un partido igual a los demás. Era un partido especial".