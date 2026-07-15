Javier Bardem se reencuentra con el fan palestino en el Francia-España y pronuncia una frase que lo dice todo

El camino de España a la final del Mundial de 2026 tiene a Javier Bardem como uno de los protagonistas de las gradas. El prestigioso actor ha estado en todos y cada uno de los encuentros de la fase eliminatoria para ver a La Roja en Los Ángeles, desde Austria hasta Francia, pasando por Portugal y Bélgica.

Durante el partido contra Austria en dieciseisavos de final, las cámaras captaron por primera vez a Bardem en las gradas junto a Penélope Cruz. La derecha le criticó por no llevar la camiseta de España y sí la del PSG en otras ocasiones, pero en el partido contra Portugal sí la llevó.

Bardem mandó un mensaje que se llevó los aplausos de todo un país: "En esta España de colores tan vivos cabemos tod@s. Son los colores de la España plural y progresista que no teme a su propia diversidad, sino que la convierte en su mayor fortaleza. Una España donde todas las personas, con independencia de su origen, lengua, cultura, identidad sexual o creencias, puedan sentirse parte de un proyecto común basado en la igualdad, la justicia social y el respeto mutuo."

Una frase de Bardem que lo dice todo

También protagonizó un bonito momento con un fan palestino que se acercó al asiento donde estaba sentado: "Te quiero, amigo. Siempre hablas de Palestina. Te quiero. Te respeto mucho. Cuando Palestina sea libre, serás el primero en ser invitado. Llámame a mi casa".

Contra Francia se volvieron a reencontrar. Y esta vez le ha dado una bandera de Palestina: "Te quiero, hermano, Palestina libre". "Siempre", respondía el francés. Luego le ha pedido que mande un mensaje a la comunidad palestina y Bardem no ha dudado en dejar un mensaje que, con solo una frase, ya lo dice todo.

"Existir es resistir", sentenció Bardem, que es conocido por ser un actor al que no le da miedo posicionarse en temas sociales, como lo que está siendo la guerra entre Palestina e Israel, como en los Premios Oscar 2025, en los que lució una chapa en su traje que decía "no a la guerra" y "Free Palestine".