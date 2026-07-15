Argentina logra el más difícil todavía para citarse con España en la final: remontada memorable con Messi en el centro de todo
El diez, con dos asistencias, volvió a echarse a su selección a la espalda.
Fue un partido de pico y pala. Trabado, intenso, 'canchero', se podría decir. Y en el barro, terreno más propicio para los argentinos, parecía que podía salir vencedor Inglaterra, pero emergió Messi. Acudió otra vez al rescate, se echó el partido a la espalda, se echó el país entero a la espalda y desde su bota izquierda salieron dos asistencias, dos goles y un billete a la final. Cuando todo parecía ya imposible, Messi. Siempre Messi.
A veces el fútbol es más un acto de fe que un deporte en sí mismo. Un estado de ánimo. Es poner corazón y de eso va sobrada esta selección argentina que cree siempre en sí misma y que cree en ese plan infalible que es darle al balón al chico que porta el dorsal 10. Como ante Egipto, Messi se tiró a la derecha, pidió el balón, atrajo a toda la defensa inglesa y Argentina encontró un premio mayúsculo, sideral.
En el minuto 85 ganaba Inglaterra 1-0 y en el 93 ya mandaba Argentina 2-1. Dos asistencias de Messi, dos goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Argentina está en la final y será el rival de España en la gran final de Nueva York. Un partido gigantesco, una guinda a un Mundial maravilloso. Lamine Yamal y Leo Messi. España y Argentina. En Nueva York y con el mundo entero pendiente. ¿Qué más se puede pedir?