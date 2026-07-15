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Argentina logra el más difícil todavía para citarse con España en la final: remontada memorable con Messi en el centro de todo
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Argentina logra el más difícil todavía para citarse con España en la final: remontada memorable con Messi en el centro de todo

El diez, con dos asistencias, volvió a echarse a su selección a la espalda.

Israel Molina Gómez
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Argentina celebra su victoria ante Inglaterra
Argentina celebra su victoria ante InglaterraLuciano Bisbal Getty Images

Fue un partido de pico y pala. Trabado, intenso, 'canchero', se podría decir. Y en el barro, terreno más propicio para los argentinos, parecía que podía salir vencedor Inglaterra, pero emergió Messi. Acudió otra vez al rescate, se echó el partido a la espalda, se echó el país entero a la espalda y desde su bota izquierda salieron dos asistencias, dos goles y un billete a la final. Cuando todo parecía ya imposible, Messi. Siempre Messi.

A veces el fútbol es más un acto de fe que un deporte en sí mismo. Un estado de ánimo. Es poner corazón y de eso va sobrada esta selección argentina que cree siempre en sí misma y que cree en ese plan infalible que es darle al balón al chico que porta el dorsal 10. Como ante Egipto, Messi se tiró a la derecha, pidió el balón, atrajo a toda la defensa inglesa y Argentina encontró un premio mayúsculo, sideral. 

En el minuto 85 ganaba Inglaterra 1-0 y en el 93 ya mandaba Argentina 2-1. Dos asistencias de Messi, dos goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Argentina está en la final y será el rival de España en la gran final de Nueva York. Un partido gigantesco, una guinda a un Mundial maravilloso. Lamine Yamal y Leo Messi. España y Argentina. En Nueva York y con el mundo entero pendiente. ¿Qué más se puede pedir?

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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