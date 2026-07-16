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Milei reacciona a la victoria de Argentina con una "alegría inmensa" y la expresión más argentina del mundo
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Milei reacciona a la victoria de Argentina con una "alegría inmensa" y la expresión más argentina del mundo

El presidente celebra el triunfo sobre Inglaterra, ensalza a Messi y deja claro que la Casa Rosada estará abierta si la Albiceleste regresa con la Copa del Mundo.

Israel Molina Gómez
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El presidente de Argentina, Javier Milei, recibe la Medalla de Honor de la universidad privada CEU San Pablo durante una visita a Madrid.
El presidente de Argentina, Javier Milei, recibe la Medalla de Honor de la universidad privada CEU San Pablo durante una visita a Madrid.EFE/Chema Moya

La remontada de Argentina ante Inglaterra no solo desató celebraciones multitudinarias en las calles del país. También provocó una reacción inmediata del presidente argentino, Javier Milei, que expresó su entusiasmo con una de las frases más reconocibles del vocabulario futbolero nacional.

"¡Vamos Argentina, carajo!", escribió el mandatario en sus redes sociales apenas consumado el triunfo por 2-1 que clasificó a la Albiceleste para la final del Mundial 2026.

Un mensaje breve, pero contundente, que rápidamente se viralizó entre los aficionados argentinos, todavía eufóricos por una victoria que llegó de forma agónica gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los últimos minutos del encuentro.

"Una alegría inmensa"

Horas después, Milei amplió sus valoraciones durante una entrevista radiofónica, donde reconoció la enorme satisfacción que le había producido la clasificación para la gran final del domingo.

El presidente habló de una "alegría inmensa" y aseguró que Argentina fue claramente superior a Inglaterra durante gran parte del partido.

Según su análisis, la selección de Lionel Scaloni "pasó por arriba" a los ingleses, especialmente en los momentos decisivos del encuentro.

Milei también tuvo palabras de elogio para Lionel Messi, una vez más protagonista de una noche histórica para la Albiceleste. A juicio del mandatario, el capitán argentino volvió a demostrar la "jerarquía" que le ha convertido en una de las grandes leyendas del fútbol mundial.

Un mensaje sobre Malvinas

La victoria frente a Inglaterra reabrió inevitablemente algunas referencias a la histórica rivalidad entre ambos países, pero Milei quiso marcar distancias con cualquier lectura política del resultado.

Preguntado por el significado del triunfo frente al combinado inglés, pidió expresamente no mezclar el fútbol con la cuestión de las islas Malvinas, cuya soberanía sigue reclamando Argentina y que permanecen bajo control británico.

El presidente defendió que el partido debía entenderse únicamente desde el ámbito deportivo.

La Casa Rosada espera

Con la final ante España ya en el horizonte, Milei también volvió a lanzar un guiño a los jugadores de la selección. El presidente reiteró que la Casa Rosada estará a disposición del equipo si consigue conquistar el Mundial y decide celebrar allí el título junto a los aficionados argentinos.

Mientras tanto, confirmó que seguirá la final desde la residencia presidencial de Olivos, tal y como ha hecho durante el resto del torneo.

La cita será el próximo domingo y enfrentará a la vigente campeona del mundo con la vigente campeona de Europa. Argentina contra España. Messi contra Lamine Yamal.

Y en Argentina, como demuestran las imágenes de miles de personas celebrando en las calles tras la remontada ante Inglaterra, la ilusión ya se ha disparado. Porque la cuarta estrella está ahora a solo un partido de distancia.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

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Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

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Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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