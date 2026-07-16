Milei reacciona a la victoria de Argentina con una "alegría inmensa" y la expresión más argentina del mundo

El presidente de Argentina, Javier Milei, recibe la Medalla de Honor de la universidad privada CEU San Pablo durante una visita a Madrid.

La remontada de Argentina ante Inglaterra no solo desató celebraciones multitudinarias en las calles del país. También provocó una reacción inmediata del presidente argentino, Javier Milei, que expresó su entusiasmo con una de las frases más reconocibles del vocabulario futbolero nacional.

"¡Vamos Argentina, carajo!", escribió el mandatario en sus redes sociales apenas consumado el triunfo por 2-1 que clasificó a la Albiceleste para la final del Mundial 2026.

Un mensaje breve, pero contundente, que rápidamente se viralizó entre los aficionados argentinos, todavía eufóricos por una victoria que llegó de forma agónica gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los últimos minutos del encuentro.

"Una alegría inmensa"

Horas después, Milei amplió sus valoraciones durante una entrevista radiofónica, donde reconoció la enorme satisfacción que le había producido la clasificación para la gran final del domingo.

El presidente habló de una "alegría inmensa" y aseguró que Argentina fue claramente superior a Inglaterra durante gran parte del partido.

Según su análisis, la selección de Lionel Scaloni "pasó por arriba" a los ingleses, especialmente en los momentos decisivos del encuentro.

Milei también tuvo palabras de elogio para Lionel Messi, una vez más protagonista de una noche histórica para la Albiceleste. A juicio del mandatario, el capitán argentino volvió a demostrar la "jerarquía" que le ha convertido en una de las grandes leyendas del fútbol mundial.

Un mensaje sobre Malvinas

La victoria frente a Inglaterra reabrió inevitablemente algunas referencias a la histórica rivalidad entre ambos países, pero Milei quiso marcar distancias con cualquier lectura política del resultado.

Preguntado por el significado del triunfo frente al combinado inglés, pidió expresamente no mezclar el fútbol con la cuestión de las islas Malvinas, cuya soberanía sigue reclamando Argentina y que permanecen bajo control británico.

El presidente defendió que el partido debía entenderse únicamente desde el ámbito deportivo.

La Casa Rosada espera

Con la final ante España ya en el horizonte, Milei también volvió a lanzar un guiño a los jugadores de la selección. El presidente reiteró que la Casa Rosada estará a disposición del equipo si consigue conquistar el Mundial y decide celebrar allí el título junto a los aficionados argentinos.

Mientras tanto, confirmó que seguirá la final desde la residencia presidencial de Olivos, tal y como ha hecho durante el resto del torneo.

La cita será el próximo domingo y enfrentará a la vigente campeona del mundo con la vigente campeona de Europa. Argentina contra España. Messi contra Lamine Yamal.

Y en Argentina, como demuestran las imágenes de miles de personas celebrando en las calles tras la remontada ante Inglaterra, la ilusión ya se ha disparado. Porque la cuarta estrella está ahora a solo un partido de distancia.