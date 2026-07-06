De la polémica por su fiesta de cumpleaños al liderazgo en la Selección: la nueva madurez de Lamine Yamal

18 años no se cumplen todos los días. Eso debió pensar Lamine Yamal hace un año cuando celebró su mayoría de edad por todo lo alto en una fiesta completamente envuelta en la polémica. Con temática de la mafia y con la supuesta participación de chicas imagen y personas afectadas por acondroplasia, hasta el Ministerio de Derechos Sociales se pronunció sobre la celebración.

La fiesta impactó de lleno en la reputación del futbolista de FC Barcelona y la Selección Española, que recibió miles de críticas tachándolo de niñato. Además, no fueron pocos los que dejaron caer que el entorno Yamal quizá no era el más recomendable para un chico tan joven al que le ha llegado la fama muy pronto.

Un año después, la imagen de Lamine Yamal, que sigue luciendo los collares incrustados en diamantes que popularizó entonces, parece haber cambiado. El futbolista no solo ha asumido con naturalidad que es la estrella más mediática de la Selección, sino que no rehúye hablar sobre cualquier tema y ha defendido el talento de sus compañeros y la capacidad de España para llegar lejos en el torneo.

Lamine Yamal, en el partido contra Uruguay Getty Images

"¿Y nosotros qué?", espetó Yamal a su compañero Nico Williams cuando el jugador del Athletic de Bilbao estaba comentando el nivel que tenía la delantera de Francia. No fueron pocos los que alabaron la mentalidad del joven futbolista.

Su papel como estrella de la selección

Antes de salir al campo para disputar el España-Austria, las cámaras captaron una interacción de Yamal con el niño que saltó agarrado de su mano al campo. "Eres el mejor", comentó el pequeño cuando el jugador le preguntó cómo se encontraba, diciéndole que tenía que aprovechar el momento.

"Para que veas lo que provocas, hermano. Va a disfrutarlo", le recordó a Yamal su compañero Dani Olmo en una de las imágenes más comentadas del partido.

Lamine, que llegó a Estados Unidos con molestias físicas después de una lesión, ha sido alabado en las últimas semanas por sus compañeros y por el público, que corea intensamente su nombre cada vez que toca el balón en el campo.

Sobre si la presión es excesiva para un chico de 18 años, la estrella de la Selección dejó claro en los micrófonos de El Larguero (Cadena Ser) que vive una situación privilegiada. "No me ponga a mí como ejemplo de la presión de ‘no es fácil lo que estás viviendo o no sé qué’, yo pienso que hay gente que ha sufrido más. Mi madre me tuvo con 16 años y eso sí que es presión de verdad. Mi padre tuvo que ir a buscarse la vida, ir a la calle a recoger cosas para poder traer comida a casa”, comentó sobre la situación familiar de su infancia.

Lamine Yamal, durante el partido frente a Austria FIFA via Getty Images

"Eso sí que es presión. Yo lo único que tengo que hacer es jugar y que todos los españoles estén contentos", insistió el futbolista durante la entrevista.

Preguntado por las "diferencias" con su compañero, el goleador Mikel Oyarzabal defendió al futbolista del Barça en una entrevista con la cadena COPE. "De puertas hacia dentro es un chico bastante normal y para la edad que tiene, tiene los pies bastante en el suelo y la cabeza bien amueblada. No es fácil ahora mismo ser Lamine y creo que lo está llevando bastante bien", aseguró el jugador de la Real Sociedad, que recalcó que es importante ayudarle.

El amor por su familia y su relación Inés García

Precisamente su familia ha estado muy presente en los últimos días, mientras Yamal está concentrado con la Selección. La madre del futbolista, Sheila Ebana, y su hermano pequeño, Keyne, están en Estados Unidos para apoyar al jugador y este ha querido agradecerles en infinidad de ocasiones lo que hacen por él.

Después de ser preguntado por la reacción de su hermano a uno de los goles de Oyarzábal, Yamal declaró que nada le hace más feliz que verles disfrutar. "Me emociona ver a mi hermano ser feliz, a mi madre vivir la vida que siempre ha soñado, a mis amigos...", destacó el futbolista, asegurando que su hermano es como un hijo para él.

También ha estado en varios partidos, como el del jueves en Los Ángeles, Inés García, la novia de Lamine Yamal, que explicó hace apenas unos días que lleva más tiempo con el futbolista de lo que la gente se cree y que quisieron darse tiempo para "hacer bien las cosas".

Desde que se les vio juntos pasando unas vacaciones en Grecia en mayo de este año, la pareja se ha vuelto inseparable y es habitual que compartan fotos el uno del otro en sus respectivas cuentas en redes, lo que para la generación Z es señal de que su relación va viento en popa.

Su apoyo a Palestina y sus palabras contra el racismo

Lamal, hijo de padre marroquí y madre guineana, ha sufrido todo tipo de insultos racistas desde que debutó con el Barça en 2023. Cuando llegó el turno de representar a España en la Selección la historia se repitió, a pesar de que fue uno de los jugadores determinantes para que La Roja se llevara la Eurocopa de 2024.

En abril de este año, durante el partido entre España y Egipto, parte del estadio de Cornellá cantó "musulmán el que no bote", mofándose de los jugadores de la selección egipcia. Yamal, uno de los más ovacionados del encuentro, respondió a esa parte de la grada dejando claro que el deporte no debería existir el racismo ni la xenofobia.

“Yo soy musulmán, alhamdulillah (gracias a Dios). Ayer en el estadio se escuchó el cántico de ‘el que no bote es musulmán’. Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable”, escribió en una publicación en su perfil de Instagram.

La estrella del Barcelona denunció que "usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas” y que “el fútbol es para disfrutarlo y animar, no para faltar al respeto a la gente por lo que es o en lo que cree".

No es la única vez en estos meses que Yamal se ha posicionado. Durante la celebración de La Liga por las calles de Barcelona el pasado mes de mayo, el futbolista vio una bandera de Palestina entre los aficionados y la pidió para ondearla desde el autobús. El gesto le valió ataques por parte del gobierno de Israel y Pedro Sánchez tuvo que salir en defensa del extremo de Rocafonda.

El camino de Lamine Yamal no ha hecho más que empezar y, a pocos días de cumplir los 19 años, es probable que sigamos conociendo nuevas facetas de la estrella de la Selección Española.