Una de las mayores leyendas del tenis dice quién es el gran favorito para el US Open y Carlos Alcaraz no está en la quiniela

Carlos Alcaraz no pudo clasificarse para Wimbledon; un torneo que acabó levantando el italiano Jannik Sinner. Muchos han visto en ambos tenistas la redición del duelo que durante tanto tiempo mantuvieron Rafa Nadal y Roger Federer.

Tanto Alcaraz como Sinner son los grandes favoritos para el próximo US Open, el último Gran Slam, pero uno de las mayores leyendas del este deporte tiene claro quién tiene más opciones de llevarse el gato al agua.

Andy Roddick, quien fuera número 1 del mundo, Sinner es el gran favorito para levantar su sexto 'major' a pesar de que Alcaraz vuelva al circuito tras una lesión que le ha mantenido apartado de las pistas durante cuatro meses.

"Sinner sigue siendo el gran favorito para el US Open, incluso si Alcaraz regresa", ha explicado en su podcast 'Served'. Roddick considera que el murciano "necesita práctica": "No es como si volviera y de repente fuera de nuevo su mejor versión".

Pese a tener un favorito claro, el ex número 1 del mundo ha deseado que Alcaraz "se recupere pronto". "Significa muchísimo para este deporte y la historia de Sinner es mucho mejor con Alcaraz", ha añadido Andy Roddick.

Carlos Alcaraz, de récord en récord

Carlos Alcaraz (Murcia, 2003) irrumpió muy joven en la élite del tenis y se consolidó como una de las grandes figuras del circuito al ganar el US Open de 2022, convirtiéndose entonces en el número 1 más joven de la historia de la ATP.

Desde entonces ha sumado varios títulos de Grand Slam, incluidos Wimbledon 2023 y 2024, y en 2026 completó el Career Grand Slam al conquistar el Abierto de Australia, un logro reservado a muy pocos jugadores.

De cara al US Open 2026, Alcaraz afronta el torneo con el objetivo de volver a pelear por los grandes títulos tras una lesión de muñeca que le obligó a perderse Roland Garros y Wimbledon. Su prioridad es llegar plenamente recuperado para competir por el trofeo y recuperar terreno en la lucha por el número 1 mundial.

A sus 23 años, el español ya cuenta con un palmarés extraordinario, pero mantiene la ambición de seguir ampliando su colección de Grand Slams y consolidarse como el gran referente de una nueva generación llamada a dominar el tenis durante la próxima década.