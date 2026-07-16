Nueva polémica de 'El Xokas': "He ganado más en una promo de Burger King que tus padres en 20 años trabajando"

El streamer gallego Joaquín Domínguez, conocido como El Xokas, ha vuelto a ser objeto de críticas en redes sociales por el comentario que ha dejado en uno de sus directos a una persona que le dijo que tenía entradas, en referencia a tener poco pelo.

"Tu madre es un poco cerdita y cochina. Vuestra madre me habla por WhatsApp, la tengo bloqueada a la zorra, que es muy pesada. Sí, tengo entradas, qué pasa. También tengo dinero para enterrarte", ha comenzado diciendo.

"Efectivamente, he ganado más en una promo en Burger King que tus padres en 20 años trabajando. Venga, sí, cerdito, tengo entradas, sí", ha dicho concretamente el creador de contenido en unas imágenes que han corrido como la pólvora por redes sociales.

Este mensaje ha provocado una oleada de reacciones en X donde muchos han pedido explicaciones a Burger King por sus palabras.

Pero aún hay más. El creador de contenido ha sido criticado también por publicar un fotomontaje de Mikel Oyarzábal en el que la cara del futbolista está sobrepuesta en el cuerpo de Hitler en París.

"España humilla a Francia en semifinales en su día nacional. Cabo Verde fue un rival más difícil. España es el mejor equipo del mundo y el más dominante. Dios se apiade del rival que tengamos en la final porque lo vamos a aplastar. ARRIBA ESPAÑA", ha afirmado junto a la foto que también ha recibido críticas.

Esto se suma a dos polémicas anteriores —todo esto en pocas semanas—. La primera de ellas por pasarse por los genitales una camiseta de Argentina y por la que ha pedido perdón, algo que no suele hacer.

Y la segunda por sus palabras sobre la actriz Ester Expósito. En uno de sus directos viendo el fútbol, Xokas dijo que no vale la pena estar con una mujer así —con pensamiento crítico y feminista— "por su pensamiento político, doctrina, etc. ".

"Por pensamiento, por simpatía, por forma de ser y por supuesto porque está buenísima. Porque mi chica es un pibón", comentó el referente para Burger King, de nuevo, antes de decir que lo importante es que "no es una colgada".

Y ya como bonus, en junio de 2025, El Xokas insultó también a los votantes del PSOE después de que saltasen varios casos de corrupción: "Quiero deciros algo más. La culpa de todo lo que está pasando no es de Pedro, ni de Ábalos ni de todos estos. Es de los hijos de la gran puta que habéis votado que esto pase. Es de los hijos de la gran puta que lo habéis conseguido. Le habéis dado poder a la gente incorrecta otra vez".