El padre de Lamine Yamal explica la razón por la que no ha podido acompañarle en el Mundial: "Puede darme un ataque epiléptico"

España está en la final del Mundial dieciséis años después. Un hito que la Selección consiguió este martes tras derrotar a Francia por dos goles a cero y firmar una exhibición de fútbol del que se ha hecho eco medio planeta.

Uno de los grandes protagonistas de la victoria de España fue Lamine Yamal, que provocó el penalti transformado por Mikel Oyarzabal. Después llegaría el segundo gol, obra de Pedro Porro, que redondeó una noche perfecta.

Pese a que no pudo contribuir con un gol, el extremo del FC Barcelona es la gran amenaza de España en este torneo, y según muchos, en la final demostrará su gran potencial. Así lo cree también su círculo más cercano.

Porque Lamine Yamal no ha viajado solo a Estados Unidos. Al país norteamericano le han acompañado su madre, Sheila Ebana, y su hermano pequeño Keyne. Quien no lo ha hecho ha sido su padre, Mounir Nasraoui.

Si bien sí estuvo presente en la Eurocopa, Mounir no ha podido seguir a su hijo hasta Estados Unidos en este Mundial. El padre de Lamine ha explicado el motivo que se lo ha impedido en el programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles.

"Soy una persona epiléptica"

"Estoy orgulloso y agradecido por la gran victoria que ha tenido España, y contento en general por mi hijo y los jugadores, que han hecho un gran trabajo", ha asegurado desde Barcelona.

Asimismo, ha revelado una conversación que tuvo con Lamine momentos después del partido ante Francia: "Me ha llamado y me ha dicho 'papá, estoy muy orgulloso' y yo le he dicho 'yo estoy más orgulloso que tú'".

Preguntando por cómo está viviendo el Mundial desde España, Mounir ha asegurado que lo está haciendo "como cualquier padre o madre que tiene a sus hijos lejos...". "Es muy duro para mí... soy una persona epiléptica, tengo que tomarme bastantes pastillas al día", ha contado en Y ahora Sonsoles.

"Puede darme un ataque epiléptico. Puedo estar ahora mismo de los nervios, de la emoción puede darme un ataque epiléptico", ha revelado. Por este motivo ha decidido no acompañar a su hijo hasta Estados Unidos.

"Hay que pensarse las cosas bien antes de viajar. En mí, en él y en los que están alrededor. Entonces, mejor estar en casa y verlo desde aquí", ha explicado, respondiendo así a la pregunta que muchos se hacían estos días.