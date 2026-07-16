Bali endurece las reglas para los influencers: la isla anuncia expulsiones por este motivo

Bali ha decidido endurecer el control sobre uno de los perfiles de viajeros y residentes temporales que más ha crecido en la isla indonesia en los últimos años: los creadores de contenido.

Las autoridades de la isla han advertido de que quienes entren con un visado de turista y desarrollen actividades profesionales, como colaborar con marcas o generar contenido remunerado a través de sus redes sociales, podrán ser expulsados del país.

La medida llega en un momento en el que Bali se ha consolidado como uno de los destinos favoritos de influencers, youtubers, tiktokers y nómadas digitales a nivel mundial.

Sin embargo, el Gobierno balinés ha dicho basta, considerando que muchos visitantes utilizan un permiso pensado para hacer turismo mientras realizan un trabajo remunerado que exige una autorización diferente. Con este anuncio, Indonesia busca reforzar el cumplimiento de su normativa migratoria y lanzar un mensaje claro tanto a los viajeros como a las empresas: crear contenido con fines comerciales durante una estancia turística puede acarrear consecuencias que van desde sanciones hasta la deportación.

Qué cambia con la nueva normativa de Bali

Las autoridades migratorias han intensificado las inspecciones para detectar a visitantes que desarrollen actividades profesionales con un visado de turista. Entre ellas figuran las campañas publicitarias, las colaboraciones con hoteles, restaurantes o marcas y cualquier contenido por el que el creador reciba una compensación económica.

Según recuerdan los responsables de inmigración, el hecho de que los ingresos procedan de una empresa extranjera o se perciban fuera de Indonesia "no modifica la naturaleza de la actividad si esta se realiza físicamente en Bali".

El objetivo de la nueva normativa es evitar el uso fraudulento de los permisos turísticos y garantizar que quienes trabajan durante su estancia en el archipiélago cuenten con el visado correspondiente.

A quién afecta la medida

La nueva advertencia pone el foco sobre influencers, blogueros, fotógrafos, videógrafos y cualquier creador de contenido que utilice Bali como escenario para desarrollar campañas comerciales o promocionales.

Las autoridades insisten en que hacer fotos o grabar vídeos durante unas vacaciones no supone ningún problema si el contenido tiene un carácter personal, pero que la situación cambia cuando existe una finalidad profesional o se obtiene un beneficio económico por esas publicaciones.

Por ello, recomiendan revisar con antelación las normativas del país y las condiciones del viaje y solicitar el permiso adecuado antes de aterrizar si está previsto realizar cualquier actividad remunerada.

Un mensaje para el turismo internacional

La isla, que está cada vez más llena de creadores de contenido internacionales, lleva meses reforzando sus políticas para promover un turismo más responsable y garantizar el cumplimiento de las normas por parte de los visitantes extranjeros.

Así, Bali, uno de los grandes reclamos turísticos del sudeste asiático, quiere seguir atrayendo viajeros, pero también evitar que el visado de turista se utilice como una vía para desarrollar actividades laborales sin autorización.

El aviso es especialmente relevante para quienes viven de las redes sociales o generan ingresos con contenido digital; y no se trata de una broma, ya que incumplir la nueva normativa puede terminar ni más ni menos que con una expulsión del país.