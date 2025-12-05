El primer posado oficial como pareja de Katy Perry y Justin Trudeau: su inesperado plan con la cantante al estilo primera dama

En ocasiones la vida te sorprende de maneras que no puedes imaginar, incluso en temas tan frívolos, y perdón por la palabra, como el mundo de las celebrities. ¿Quién iba a pensar que la cantante Katy Perry y el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau iban a acabar juntos? Vale, quizá alguien sí, no se puede hablar por todo el mundo, pero en general fue toda una sorpresa.

Todo empezó en verano de 2025 cuando se les habría visto cenando juntos en Montreal. Los rumores estaban, pero faltaban las confirmaciones. Eso llegó en octubre de 2025 cuando fueron pillados muy acaramelados a bordo de un yate frente a la costa de Santa Barbara, en California.

Justin Trudeau y Katy Perry en dos imágenes de archivo. Getty Images

Es verdad que no estaban paseando juntos por las concurridas calles de Nueva York, donde cualquiera podría reconocerles y fotografiarles, aunque tampoco es que se escondieran mucho. Y como ya les pillaron, debieron pensar que ya podían pasar al siguiente nivel con una salida por París con motivo del 41 cumpleaños de Katy Perry. Ahí ya salieron de la mano sin inmutarse ante la presencia de los paparazzi.

Juntos en Japón junto al exprimer ministro y su esposa

Tan consolidada está la relación que han dado un paso más que ha resultado incluso sorprendente. Durante un viaje a Japón de Trudeau y Perry, la pareja aprovechó para visitar a un matrimonio al que el político canadiense conoce bien. Se trata de Fumio Kishida, que ejerció como primer ministro de Japón entre 2021 y 2024 y que ahora ejerce como miembro de la Cámara de Representantes y del Partido Liberal Democrático, y su esposa, Yuko Kishida. Por su parte, Justin Trudeau fue primer ministro de Canadá entre 2015 y 2025.

Hemos tenido noticia del encuentro porque fue compartido por el que fuera primer ministro del país nipón en su cuenta de Instagram, donde se puede ver una foto de las dos parejas, más otra de los dos exjefes de gobierno en solitario. Como comentario, Kishida señaló: "El exprimer ministro canadiense Trudeau vino a Japón con su compañera Katy Perry y almorzó con nosotros".

"Durante mi etapa como primer ministro me reuní con los primeros ministros muchas veces, y cuando visité Canadá, trabajamos juntos para fortalecer las relaciones bilaterales. Me alegro de que sigamos con esta amistad", añadió Fumio Kishida, que sin duda siente verdadero afecto por el que fuera su homólogo canadiense.

"Canadá es un socio extremadamente importante para Japón en todas las áreas de política, seguridad, economía, cultura, etc. Seguiremos trabajando duro por la amistad y la cooperación entre Japón y Canadá", finalizó el político nipón.

Es verdad que ambos ya no son los primeros ministros de sus respectivos países, pero parecía un encuentro institucional que nos ha dejado el primer posado oficial de Katy Perry y Justin Trudeau como pareja, con la cantante al más puro estilo primera dama, algo que no ha podido ser por muy poco.