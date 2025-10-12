Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Las imágenes que confirman el romance entre Katy Perry y el ex primer ministro de Canadá
Influencers y Celebrities

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Y por fin llegó el beso que lo confirmó todo. La cantante Katy Perry y el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, han sido captados en varias fotografías besándose acaloradamente en un yate frente a la costa de Santa Bárbara (California), confirmando lo que llevaba meses especulándose. 

La cantante, famosa por éxitos como 'Roar', 'Last Friday Night' o 'I Kissed a Girl', se separó este verano del actor Orlando Bloom, con quien tiene una hija de cinco años, y hasta ahora no se le había visto de forma oficial con otra persona de forma romántica, aunque sí que se llevaba rumoreando en las redes sociales desde hace semanas su posible romance con Trudeau. 

En las imágenes se puede ver a ambos abrazados y besándose a bordo de un yate, lo que ha servido como una confirmación de su vínculo amoroso. Los rumores sobre su posible relación comenzaron justo este verano, cuando fueron vistos cenando en un restaurante en la ciudad de Montreal. Sin embargo, al no haber ningún comunicado oficial ni imágenes que lo aclarasen, todo quedó en meras conjeturas.... hasta hoy. 

