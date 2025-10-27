Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Katy Perry y Justin Trudeau hacen su primera aparición pública con una escapada en París
La cantante y ex primer ministro canadiense han sido cazados de la mano al salir de una cita en la capital francesa para celebrar el cumpleaños de la cantante.

Justin Trudeau y Katy Perry en dos imágenes de archivo.Getty Images

Después de meses de rumores y de unas fotos que capturaban unos apasionados besos en un yate, la cantante Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau ya no se esconden ante las cámaras. La pareja fue vista el sábado por la noche en París con motivo del 41º cumpleaños de la cantante. 

Ambos fueron a disfrutar de un espectáculo de cabaret al Crazy Horse, según informa TMZ donde se ha publicado el vídeo de ambos, y allí fueron captados por los paparazzi que esperaban en la puerta. Ambos salieron de la mano y no se inmutaron ante la prensa, continuando de la mano hacia el coche que los esperaba. No obstante, la cantante de éxitos como I kissed a girl o Fireworks se detuvo con una fan que le regaló una rosa. 

Estas imágenes dejarían claro que a la pareja ya no le dan miedo los focos y que más allá de las pilladas besándose en el yate de Trudeau en Santa Bárbara (California), la pareja no tiene problema en hacer planes ni escapadas juntos.

El romance entre Trudeau y Perry venía rumoreándose desde el pasado mes de julio, poco después de que se hiciese público el divorcio de la cantante del actor Orlando Bloom, con quien tiene en común una hija de cinco años. Ambos fueron pillados cenando juntos en Montreal (Canadá) después de la parada de la cantante en la ciudad como parte de su gira Lifetimes.

Por su parte, Trudeau se separó de su exmujer Sophie Grégoire-Trudeau en agosto de 2023 tras 18 años de matrimonio y tres hijos en común: Xavier, de 18 años, Ella-Grace de 16, y Hadrien, de 11.

No obstante, tras las imágenes de la pareja besándose en el yate, la exmujer del ex primer ministro canadiense publicó una reflexión en Instagram que muchos interpretaron como una indirecta hacia esta nueva relación. "A veces olvidamos que nada de lo que amamos está hecho para guardarlo", escribió. "Las personas, los lugares, incluso los momentos que parecían infinitos, el tiempo nos pide que no nos aferremos, pero lo hacemos. Yo lo hago, porque aferrarme se siente más seguro que soltar", añadió.

Además, hizo una reflexión sobre el amor y la madurez. "El amor nunca fue posesión, sino presencia… y cuando soltamos lo que no podemos retener, hacemos espacio para la verdad de la conexión, para la memoria, para la lección", detalló y reflexionó en el mismo texto sobre la reciente muerte de su padre, señalando que "con el duelo también llega la gracia".

