Encuentran muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones de 34 años

Victoria Jones, hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones, fue encontrada muerta este jueves en el famoso hotel Fairmont de San Francisco,

Según fuentes policiales, tras recibir una llamada de emergencia, unidades de biomberos se desplazaron hasta el lujoso hotel a las 2:52 a. m. hora local. Al llegar, los médicos de urgencias realizaron una evaluación y la persona fue declarada muerta en el lugar.

TMZ señala que toda la información recabada por los equipos que acudieron al lugar fue entregada al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense para una mayor investigación. No obstante, un médico forense también llegó al lugar y realizó una investigación preliminar pero, de momento, se desconoce la causa de la muerte y las autoridades no han publicado más detalles.

Victoria, que tenía 34 años, era hija de Tommy Lee Jones, de 79, y su primera esposa, Kimberlea Cloughley. Siguió brevemente los pasos de su padre, debutando como actriz en Men In Black II, cuando aún era adolescente. Posteriormente, apareció en One Tree Hill (2003) y en Los Tres Entierros de Melquíades Estrada (2005), película dirigida por su padre en la que también participó su madrastra, Dawn Laurel-Jones, quien fue la fotógrafa.