Mejora el fuego de Niebla pero sigue sin control ni perímetro y afecta ya a 25.000 hectáreas

Más de 600 efectivos y abundante maquinaria pesada componen el dispositivo que ha seguido trabajando esta noche en las labores de extinción del incendio forestal declarado el pasado jueves Niebla (Huelva) que aún continúa activo tras recorrer una superficie de unas 25.000 hectáreas.

Según ha informado el Infoca, están sobre el terreno 275 efectivos del Infoca, 250 de la Unidad Militar de Emergencias (UME), 24 del Ejército de Tierra, 16 de la Brif La Iglesuela y 16 de la de Pinofranqueado, 16 del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y 20 de la Diputación de Sevilla. Asimismo, se cuenta con 31 autobombas -13 del Infoca, 12 de la UME, 3 del Consorcio de Huelva y 3 de la Diputación de Sevilla- y 12 buldóceres.

Están activas una Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y una Unidad de Meteorología y Transmisiones (UMMT), añade EFE.

Estos trabajos nocturnos llegan después de una jornada en la que se logró ir "estrangulando" al fuego al reducir su propagación al 25 % respecto a hace tres días y un 50% respecto al martes, según ha informado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. El problema es que el fuego sigue teniendo hasta siete focos activos, complicado trabajar en tantos frentes a la vez.

Esta noche en el flanco norte se ha seguido trabajando con fuego técnico y maquinaria para continuar cerrando líneas de defensa que protejan definitivamente ese flanco. En cuanto al sector este, la zona de entrada "Pata del caballo", también concentrará buena parte de los trabajos nocturnos para evitar que el fuego no siga avanzando. El resto del perímetro estará "bajo vigilancia constante y activa".

Mientras tanto, en el casco urbano de Niebla se descarta el peligro directo a pesar del elevado volumen de superficie calcinada en su término, mientras que municipios como Berrocal continúan bajo máxima alerta tras haber permanecido rodeados por las llamas en varias ocasiones, con focos activos registrados esta misma tarde junto al cementerio municipal.

Un total de 681 personas continúa desalojado de forma preventiva: 500 en la provincia de Huelva y 181 en la de Sevilla. De ellas, 59 siguen albergadas: 29 procedentes de El Madroño y sus pedanías en El Castillo de las Guardas, 25 en el Teatro Ruiz Tatay de Zalamea la Real y cinco en el Hotel Montearoma de Valverde del Camino.

Quedan días

Ayer, por primera vez desde el inicio de la emergencia, un cambio en el patrón del viento durante la mañana ha brindado una ventana de oportunidad para los trabajos de contención. "Cada día estamos ahogando más el avance del incendio y estamos consiguiendo ir estrangulándolo para reducir su capacidad energética, es decir, su capacidad de expansión y desarrollo; al menos estamos logrando que los avances sean cada día menores", aseguró Sanz, advirtiendo, no obstante, que debido a la amplitud del perímetro al fuego "todavía le quedan días".

"Poco a poco, los efectivos van reduciendo la propagación del incendio de Niebla. Es un paso adelante esperanzador. La labor que está haciendo el Infoca, la UME y todos los profesionales desplegados es admirable. Pero hay que ser muy cautos aún. Queda trabajo por delante. Mucho ánimo a los vecinos de las poblaciones afectadas y gracias por su paciencia y colaboración. PRUDENCIA", ha escrito en redes el presidente andaluz, el popular Juanma Moreno.

Se mantiene la Situación Operativa 2, las carreteras continúan cortadas -son hasta 11- y la población debe permanecer en alejamiento preventivo y evacuación de sus municipios.

Por su parte, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer el origen del fuego en una fase aún preliminar, sin descartar ninguna hipótesis por el momento. Por su parte, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer el origen del fuego en una fase aún preliminar, sin descartar ninguna hipótesis por el momento.