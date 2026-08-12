El irónico tuit de Jordi Évole nada más ver esta última y muy comentada imagen de Trump: "Practicando para no mirar al sol"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a dejar esta semana durante una comparecencia en la Casa Blanca una de esas imágenes que no tardan en dar la vuelta al mundo, publicarse en todos los medios de comunicación y ser el foco de los comentarios en todo tipo de redes sociales.

El magnate norteamericano firmó su controvertida orden ejecutiva para reducir la frecuencia y dosis de las vacunas infantiles recomendadas. Sin embargo, mientras hablaba el Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., a Trump se le cerraron los ojos.

De hecho, el presidente estadounidense hasta se reclina ligeramente en su silla haciendo parecer que estaba cogiendo una postura cómoda para escuchar las palabras del representante de su gobierno. El vídeo de ese momento recorrió las redes como la pólvora y llegó a ocupar espacio en periódicos europeos.

"Los que sois más mayores, imaginad haber visto esto hace 20-30 años en prime time de la televisión: el presidente de EEUU durmiendo mientras su Secretario de Salud habla, tembloroso, acerca de las vacunas y cómo, ahora, tienen que recular debido al descontrolado brote de sarampión con cifras que no se habían visto en 35 años (EEUU declaró eliminado el sarampión en el año 2000). No os lo habríais creído, pero está pasando", escribió en su perfil de X el tuitero Kevin Carter.

A ese mensaje ha contestado entre otros el periodista y presentador Jordi Évole, que ha ironizado con el eclipse que se va a vivir en España este miércoles. "Donald, practicando para no mirar al sol a partir de las 19:35. Crack", ha afirmado.

Hay que recordar que Trump llegó al poder en las elecciones de 2024 llamando al expresidente Joe Biden "Joe el durmiente" (Sleepy Joe). Hasta llegó a decir que tenía "una habilidad para quedarse dormido en minutos delante de una cámara".