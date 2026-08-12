'CateringGate': Trump afirma que corrió "más riesgo" en el vuelo secreto que en el señuelo del Air Force One

El presidente de EEUU, Donald Trump, desembarca por la escalerilla del Air Force One en la base conjunta Andrews, en Maryland, el 11 de agosto de 2026.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó esta pasada noche que cambió de avión en secreto en Turquía el mes pasado por orden del Servicio Secreto de EEUU, pero que el avión en el que finalmente voló era aún más vulnerable que el Air Force One.

Tras una cumbre de la OTAN en Ankara, Trump fue trasladado del Air Force One a un avión militar mediante un camión de catering, en una extraordinaria maniobra de engaño motivada por una amenaza de asesinato iraní, según informaron medios estadounidenses.

La Casa Blanca no reveló el cambio y este se mantuvo en secreto hasta que el Washington Post lo publicó por primera vez el lunes. Algunos comentaristas cuestionaron si la operación puso en riesgo a los asesores de Trump y a los periodistas que viajaban con él a bordo del avión que supuestamente transportaba al presidente.

"Creo que, de hecho, el avión en el que volé corría mayor riesgo", dijo Trump a los periodistas el martes. "Creo que corría mayor riesgo porque ese sería el avión que probablemente habrían elegido como objetivo", añade.

De memes y audacia

Tras un día de memes en redes sociales que lo mostraban escondido en el camión de catering, el presidente, muy preocupado por su imagen y que suele promocionar memes que lo presentan como un líder audaz y valiente, afirmó que seguía las instrucciones del Servicio Secreto, la agencia encargada de su protección.

"Bueno, eso depende únicamente del Servicio Secreto. Yo solo sigo sus indicaciones, así que actúo según las del Servicio Secreto y el ejército", declaró Trump. "Supongo que había una amenaza. No pregunté mucho al respecto. Recibo muchas amenazas", añadió.

"Supongo que había una amenaza. No pregunté mucho al respecto. Recibo muchas amenazas"

La Casa Blanca informó en su momento que el presidente viajaba a bordo del Air Force One desde Turquía a Reino Unido. Sin embargo, momentos después de abordar el avión, Trump lo abandonó en secreto a través del camión de catering y abordó otro avión para el vuelo a Reino Unido, según informó el Washingto Post el lunes, citando fuentes anónimas.

Trump había llevado a Ankara un avión recién renovado, donado por Qatar, para la cumbre de la OTAN, pero anunció inesperadamente que usaría un Air Force One más antiguo al abandonar el país, una decisión que suscitó preguntas sobre la seguridad del avión más nuevo.

El viaje a la OTAN fue el primer viaje internacional del nuevo avión, cuyas rápidas mejoras suscitaron dudas sobre su coste y seguridad, y tuvo lugar en un momento en que se intensificaban las hostilidades con Irán, país fronterizo con Turquía.