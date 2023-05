Fernando Tejero: "Abusaron de mí sexualmente"

El actor Fernando Tejero, muy popular por su papel en la serie Aquí no hay quien viva, se sinceró este martes en La Ventana acerca del abuso sexual que sufrió en el pasado, algo que no había contado hasta ahora.

"Fui un niño prestado. Con 14 años mi tía enfermó de cáncer y tuve que volver a casa de mis padres. Para mí fue otro abandono que me ha pasado factura a lo largo de los años", relató el actor en los micrófonos de la SER, quien aseguró que su infancia y su adolescencia dan "para escribir una película".

Sobre aquella época, resaltó que "de pequeño tenía mucha pluma y ya me insultaban. Y también sufrí un abuso sexual". Su visita al programa coincidía precisamente con el Día Internacional Contra el Acoso Escolar.

"Abusaron de mí. Esto es la primera vez que lo cuento en mi vida. Abusaron de mí sexualmente. Un chico mayor que yo", detalló el intérprete, de 56 años.

"Yo no quería aceptarme tampoco. Por la sociedad, por mi familia... Yo me quité la pluma a base de corregirme yo mismo. Yo tengo la voz ronca hoy y tartamudeo por no poder expresarme tal cual era", agregó Tejero.

Como contó, antes de poder vivir de ser actor, su vocación, fue pescadero: "A veces me imaginaba que estaba en un escenario y las clientas de la pescadería eran mi público".

Puedes ver y escuchar la entrevista completa aquí: