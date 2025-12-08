Junts defiende su postura con el PSOE y descarta una moción de censura con el PP: "No hay nada"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la portavoz parlamentaria de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras; en una imagen de archivo durante un encuentro en Moncloa.

No cambian ni un poco su postura. Junts ha vuelto a defender este lunes su ruptura con el PSOE. La portavoz de la formación catalana en el Congreso, Miriam Nogueras, ha ofrecido una entrevista a La Vanguardia en la que también ha justificado que "no hay nada" con el PP y una hipotética moción de censura.

"Ojalá el problema de Junts sea que tenemos que explicar qué hacemos en un nuevo escenario si se aplica la amnistía, el catalán es lengua oficial en Europa, Cataluña tiene competencias de inmigración, se aprueba una ley contra la multirreincideincia y otra contra las ocupaciones", ha expuesto.

Nogueras ha dicho que no son optimistas respecto a las decisiones que puedan tomar los socialistas. También se ha referido a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la pasada semana, acerca de los acuerdos con Junts: "Rompimos, porque tenemos motivos para hacerlo. Quizá los primeros días no se entendió, pero al final ha sido el mismo Sánchez quien ha dicho que incumplen".

¿Moción? "No hay nada"

Preguntada por la aprobación de presupuestos para el año 2026, ha criticado que, a su parecer, el techo de gasto es el mismo que el año pasado: "No habrá presupuestos en el 2026 porque no se han pagado los del 2024, ni los del 2023, ni los del 2022", ha zanjado.

"Desde que gobierna el PSOE a Cataluña no llega la mitad del dinero presupuestado y en Madrid, en cambio, han llegado a pagar el doble", ha señalado.

Sobre la posibilidad de una moción de censura junto al PP, ha asegurado que "no hay nada" y dice que si hablan de los incumplimientos del PP con Cataluña podrían estar días enteros, textualmente.

En referencia al pacto para desbloquear la ley contra la multirreincidencia ha explicado que "hay diferencia entre la negociación y la relación parlamentaria".

"La ley contra la multirreincidencia es de Junts. La presenta, la defiende y la batalla Junts y se desbloquea porque tomamos decisiones. Lo que hagan otros partidos y lo de la foto no tiene ninguna importancia", ha dicho sobre el apoyo del PP a esta medida.