Está en Alemania y lanza un aviso: "Trabajar aquí no es lo que parece, esta diferencia cultural te puede costar el empleo"

El 16,4% de los trabajadores de Alemania que cotizan a la seguridad social son "ciudadanos extranjeros", según un informe del German Council on Foreign Relations con datos de 2025. Todos ellos han tenido que adaptarse a las normas y costumbres de ese país. Y, como es lógico, ese periodo de aclimatización no siempre es fácil.

Emma, uruguaya experta en viajes, ha publicado un vídeo en el que avisa de algunas diferencias que pueden costarle el empleo a las personas que trabajan en Alemania. De hecho, empieza avisando de que trabajar en ese país "no es como parece" y, ni mucho menos, "como en Latinoamérica".

De entrada, avisa que Alemania la puntualidad es "extrema": "Si llegas cinco minutos tarde, puede verse como una tremenda falta de respeto".

Otra de las particularidades, a juicio de la usuaria, es que allí la comunicación es muy "directa": "En Alemania se valora mucho ser directos y decir las cosas sin vueltas".

"No esperes nunca ser amigo de tu jefe"

Además, explica cómo es allí la "separación de la vida persona y la laboral": "No esperes nunca ser amigo de tu jefe o salir a tomar algo con él".

En los comentarios, algunas personas no están del todo de acuerdo con eso. Por ejemplo, una dice: "Puntualidad extrema... ¿de verdad? Vivo aquí y desde hace 12 años me han dejado esperando en infinidad de veces más de 20 minutos y ni siquiera disculpas ofrecen".

Otras experiencias: "Mis compañeros siempre llegan tarde"

"¿Llegar puntual al trabajo ? Jajaja. Mis compañeros alemanes casi siempre llegan tarde porque no controlan el horario de entrada. Obviamente en otros trabajos sí tienes que marcar la hora de ingreso y todo eso", avisa otro.

Otros afirman, además, que no es nada difícil adaptarse a ese país. "Nosotros nos adaptamos en los años 60 y todavía estamos en Alemania", dice una persona. "En España si andas con el teléfono en horas de trabajo te puede costar el despido, mientras que en Alemania NO. Y las pausas para café, fumar las hacen más seguidas aquí. Así que en Alemania no son tan serios en el trabajo como lo pintan", insiste otro.