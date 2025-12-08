Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Está en Alemania y lanza un aviso: "Trabajar aquí no es lo que parece, esta diferencia cultural te puede costar el empleo"
Virales
Virales

Está en Alemania y lanza un aviso: "Trabajar aquí no es lo que parece, esta diferencia cultural te puede costar el empleo"

Algunos de los que viven allí no están del todo de acuerdo.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
trabajar en alemania
Un momento de la publicación de @ysiescapamos.TIKTOK / ysiescapamos

El 16,4% de los trabajadores de Alemania que cotizan a la seguridad social son "ciudadanos extranjeros", según un informe del German Council on Foreign Relations con datos de 2025. Todos ellos han tenido que adaptarse a las normas y costumbres de ese país. Y, como es lógico, ese periodo de aclimatización no siempre es fácil.

Emma, uruguaya experta en viajes, ha publicado un vídeo en el que avisa de algunas diferencias que pueden costarle el empleo a las personas que trabajan en Alemania. De hecho, empieza avisando de que trabajar en ese país "no es como parece" y, ni mucho menos, "como en Latinoamérica".

De entrada, avisa que Alemania la puntualidad es "extrema": "Si llegas cinco minutos tarde, puede verse como una tremenda falta de respeto".

Otra de las particularidades, a juicio de la usuaria, es que allí la comunicación es muy "directa": "En Alemania se valora mucho ser directos y decir las cosas sin vueltas".

"No esperes nunca ser amigo de tu jefe"

Además, explica cómo es allí la "separación de la vida persona y la laboral": "No esperes nunca ser amigo de tu jefe o salir a tomar algo con él". 

En los comentarios, algunas personas no están del todo de acuerdo con eso. Por ejemplo, una dice: "Puntualidad extrema... ¿de verdad? Vivo aquí y desde hace 12 años me han dejado esperando en infinidad de veces más de 20 minutos y ni siquiera disculpas ofrecen".

Otras experiencias: "Mis compañeros siempre llegan tarde"

"¿Llegar puntual al trabajo ? Jajaja. Mis compañeros alemanes casi siempre llegan tarde porque no controlan el horario de entrada. Obviamente en otros trabajos sí tienes que marcar la hora de ingreso y todo eso", avisa otro.

Otros afirman, además, que no es nada difícil adaptarse a ese país. "Nosotros nos adaptamos en los años 60 y todavía estamos en Alemania", dice una persona. "En España si andas con el teléfono en horas de trabajo te puede costar el despido, mientras que en Alemania NO. Y las pausas para café, fumar las hacen más seguidas aquí. Así que en Alemania no son tan serios en el trabajo como lo pintan", insiste otro.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 