Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Luz verde al plan de China para decir adiós al petróleo con el plástico como inesperada pieza clave
Sociedad
Sociedad

Luz verde al plan de China para decir adiós al petróleo con el plástico como inesperada pieza clave

En un contexto de búsqueda urgente de alternativas más limpias y eficientes.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una garrafa de petróleo vertiéndose sobre otro recipiente
Una garrafa de petróleo vertiéndose sobre otro recipienteGetty Images

En plena carrera por reducir la dependencia global del petróleo, la industria química vive un momento de cambio acelerado: tecnologías antes relegadas al laboratorio empiezan a mostrar que es posible obtener materiales esenciales sin recurrir al oro negro. En este contexto de búsqueda urgente de alternativas más limpias y eficientes, China acaba de dar un paso decisivo en marcar el rumbo hacia una nueva etapa.

El Gobierno chino ha respaldado un ambicioso plan industrial que pretende reducir la dependencia del petróleo en la cadena petroquímica poniendo al plástico en el centro de la transición. Un equipo de investigadores ha demostrado que este material podría obtenerse de forma mucho más eficiente a partir de gases. Concretamente, a partir de gas de síntesis (syngas): una mezcla de hidrogeno y monóxido de carbono.

Dicho estudio, que ha sido publicado en la revista Science, muestra que el nuevo método no solo elimina la necesidad de usar petróleo crudo en la fabricación de olefinas (los compuestos básicos del plástico y el caucho), sino que también aumenta sustancialmente el rendimiento en comparación con los procesos actuales. En definitiva, han descubierto cómo transformar el gas de síntesis en una fuente viable de materiales esenciales en la producción moderna.

Ilustración de una refinería reflejada en una gota de petróleo.
  Ilustración de una refinería reflejada en una gota de petróleo.Getty Images

Beneficios económicos y sociales

La llave tecnológica del plan es un catalizador de hierro modificado con sodio, capaz de acoplar la reacción de conversión de syngas a olefinas con la reacción water-gas shift (WGS). Esa configuración transforma inmediatamente el agua generada en hidrógeno reutilizable dentro del mismo reactor, lo que eleva la “economía de hidrógeno” del proceso a niveles muy superiores a los de las rutas actuales basadas en metanol.

¿Cuáles son los beneficios de este nuevo método? La ruta directa entre syngas y las olefinas reduce considerablemente el consumo de vapor, disminuye las aguas residuales y limita las emisiones de CO y CO₂ en comparación con la cadena tradicional. En cifras concretas, The Independent recoge que la nueva tecnología puede reducir la generación de residuos en torno a un 46% y que el catalizador mostró estabilidad operativa en ensayos prolongados.

El impacto económico y social sería enorme: las olefinas son la base de neumáticos, embalajes, textiles, detergentes y múltiples polímeros que se usan a escala masiva. Sustituir la fuente de carbono podría rebajar la exposición del sector a las fluctuaciones del petróleo y abrir una vía para descarbonizar parte de la cadena si el hidrógeno empleado procede de renovables. Si la prueba de escala confirma los resultados de laboratorio, la industria petroquímica podría entrar en una nueva era menos atada al petróleo.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 