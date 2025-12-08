Un experto compara un panettone de 5,95 euros y uno de 34,95 y tiene claro cuál elige

Las fiestas navideñas vienen acompañadas de sus tradicionales dulces. Uno de los que más se consumen es el panettone, un bollo elaborado con una masa de tipo brioche, relleno con pasas, frutas confitadas, frutos secos o chocolate.

A la hora de elegir uno en nuestro supermercado de confianza, no es fácil por cuál decidirse. El usuario @jordimorerabaker ha publicado un video en TikTok comparando dos de ellos, con precios muy dispares, para orientar a los consumidores. "Panettone de 5,95 vs. panettone de 34,95. ¿Son lo mismo", se pregunta.

A priori se podría pensar que no existen grandes consecuencias. Pero para salir de dudas, este experto se remite a la lista de ingredientes. La del panettone de 5,95 es "inacabable" y reta a sus seguidores: "apuesto a que no conocéis ni la mitad".

Por otro lado, en el de 34,95 "lo que encontramos es "harina, agua, huevo, mantequilla, un poquito de naranja y limón natural, vainilla y poco más". En cuanto a los aditivos del panettone más económico, "hay cinco, dos de ellos catalogados de riesgo alto". Una cuestión que contrasta con su rival, que solo tiene "mucho amor".

El experto en repostería también aborda el tema de la fermentación, y asegura que en el panettone de 5,95 euros "ha sido cortísima", y que lleva masa madre, aunque tiene sus dudas. "Aguanta tierno un montón de tiempo, ¿pero parece una magdalena, no?, se pregunta.

Mientras, del panettone de de mayor precio señala. "Si te digo dos semanas de entrenamiento de la masa madre, tres días de elaboración, todo hecho a mano y con mucho cariño, me dirás ¿y a mí qué? Pues mira qué textura, el aroma no os lo puedo ni explicar y mirad la miga, mirad qué humedad.

"Es espectacular, como un algodón", asegura. Tras probar los dos panettones, el veredicto para este experto está claro. "Si quieres disfrutar de la experiencia del panettone de verdad, tienes que buscarlo en tu panadería de confianza", afirma y lanza una pregunta a sus seguidores: "¿Sigues pensando que esto es caro?"