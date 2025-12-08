Va a un bar de la España vaciada y no le cobran por todo esto ni 11 euros: "No te digo que me lo mejores, iguálamelo"

En plena escalada continua de los precios, encontrarse con bares y restaurantes cuya carta siga siendo asequible para la mayoría de los clientes es cada vez más un rara avis, aunque siempre hay excepciones que conquistan tanto el paladar como el bolsillo de las personas que los visitan.

Muchas veces, y más hoy en día con la importancia de compartir las cosas en las redes sociales, estos se hacen virales al ser una bendita excepción. Plataformas como X, la siempre conocida como Twitter, Instagram o TikTok son lugares donde este tipo de contenido se suele premiar.

En X, ha sido el tuitero @Robocop_GCivilj el que ha difundido lo que le han cobrado en un bar de un pueblo de la conocida como España vaciada. Hasta ha añadido un "muy vaciada" para dejar claro que ha sido en una zona muy rural.

A este cliente, que había pedido dos mostos pequeños, dos caldos, una ración de patatas bravas, cuatro brochetas de gambas y un vinagrillo, le han cobrado 10,60 euros en total.

Hasta ha reproducido una conversación en ese tuit en el que le preguntaba al camarero o dueño del local si le había cobrado todo bien y este le respondía que sí, que estaba todo correcto.

Un éxito en redes

"No te digo que me lo mejores, iguálamelo", ha afirmado el tuitero. Además, ha publicado imágenes de todos los productos que había pedido.

En las últimas horas este tuit se ha convertido en uno de los más difundidos relacionados con el sector de la hostelería al sumar más de 300.000 reproducciones. No solo por este dato, el mensaje también ha llegado a recibir más de 3.000 me gusta y ha sido compartido más de 180 veces.

Entre las respuestas muchos han preguntado hasta por la ubicación por si tienen que ir o les pillan de paso. Además, también han destacado los económicos precios que tiene comparado con lo que se ve hoy en día.