El descomunal precio del anillo de compromiso de diamantes que Cristiano Ronaldo regaló a Georgina Rodríguez

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas". Con estas palabras Georgina Rodríguez anunció que se había comprometido con Cristiano Ronaldo después de casi una década de relación. Pese a que parecía que la pareja no estaba pensando en boda y que estaban bien como estaban, han decidido formalizar su amor.

Así, el futbolista pidió matrimonio a la celebrity, y ella no se lo pensó y dijo que sí. Y para dejarlo bien claro no utilizó solo las palabras citadas anteriormente, sino que publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se puede ver un enorme anillo colocado en su dedo.

Aunque sus largas uñas llaman la atención, nada como el pedrusco que la de Jaca luce orgullosa y que muestra el enorme poderío económico de Cristiano Ronaldo, que a lo largo de su extensa y prolífica carrera como futbolista ha sumado una gran fortuna. El anillo es un gran diamante ovalado que se sitúa en el centro y que cuenta con diamantes más pequeños formnado un triángulo en ambos lados.

La gran pregunta es que cuándo se casan, bueno, y también dónde, pero al ver ese anillo resulta más urgente saber cuánto puede costar esa joya. En ese sentido, el joyero Iñaki Torres señaló a ¡Hola! que la pieza principal puede costar unos 5 millones de euros. Eso sí, especifica que en función de la pureza del diamante, el precio podría ascender a entre 10 o 12 millones. Pero hay más, porque la joya tiene diamantes laterales, lo que incrementa todavía más el precio.

De todos modos, el especialista termina tirando por lo alto al estudiar las piezas que suele llevar Georgina. Apunta a que el diamante del anillo que suele llevar la celebrity es de cuatro quilates y está valorado en 4 millones de euros, y que el de compromiso sería de 40 o 45 quilates, por lo que de los 5 a 6 millones de euros que pensaba al principio podría llegar a costar 20 o 25 millones de euros, superando los 8,8 millones en los que estaba valorado el diamante que llevó Elizabeth Taylor.

Sin embargo, Laura Taylor, especialista en anillos de compromiso de Lorel Diamonds, rebaja las expectactivas. En conversación con Daily Mail comentó que el diamante sería de entre 15 y 20 quilates y rebaja el precio a algo menos de 2 millones de euros, que tampoco está nada mal. Lo que está claro es que el anillo, guste más o guste menos, cueste más o cueste menos, es impresionante.